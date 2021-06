3 người về từ vùng dịch trốn khỏi khu cách ly

Sau khi trở về từ vùng dịch Covid-19 của tỉnh Bình Dương, 3 người quê An Giang đã trốn khỏi khu cách ly tại huyện Chợ Mới.

Chiều 29/6, thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng đã tìm được 3 người trốn khỏi khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới là Hồ Văn Tủl (24 tuổi), Trần Văn Đức (29 tuổi) và Phạm Ngọc An (14 tuổi, cùng ngụ ấp Long Quới 2, xã Long Điền B).

Theo ông Đấu, những người này đã trở lại nơi tạm trú ở Bình Dương. Công an đang liên hệ cơ quan chức năng tại đây để xử lý theo quy định.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới phát đi thông báo truy tìm 3 người trốn khỏi khu cách ly vào tối 28/6. Những người này được xác định đã trở về An Giang từ vùng dịch Covid-19 của tỉnh Bình Dương.

Sau khi test nhanh cho kết quả âm tính, Trung tâm Y tế Chợ Mới dự kiến lấy mẫu xét nghiệm PCR để khẳng định vào ngày 29/6 thì Tủl, Đức và An đã bỏ trốn.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Bình Dương ghi nhận 302 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số bệnh nhân điều trị trong đợt dịch này là 304 (gồm 302 trường hợp trong cộng đồng, 1 chuyên gia nước ngoài, 1 ca tái dương tính sau khi hoàn thành điều trị tại Khánh Hòa). 3 người được công bố khỏi Covid-19. Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (147), Trung tâm Y tế Tân Uyên (5), Trung tâm Y tế TP Thuận An (149). Trong đó, 3 bệnh nhân tiên lượng nặng phải thở máy, 4 trường hợp thở oxy.