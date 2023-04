3 người ở Đồng Nai bỏng nặng vì bị phóng hỏa

Gia đình ông Ánh đang ngủ trong nhà trọ ở TP Biên Hòa thì bị người lạ phóng hỏa.

Ngày 23/4, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ cháy phòng trọ, làm 3 người bị thương ở phường Tân Hòa.

Rạng sáng cùng ngày, căn nhà trọ của ông Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi, quê Thái Bình) bất ngờ bốc cháy. Ông Ánh cùng vợ là Bùi Thị Nở (43 tuổi) và con trai là Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi) không thoát ra ngoài được nên bị bỏng nặng. Người dân xung quanh đã hô hoán dập lửa, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cảnh sát nhận định vụ cháy nhà do bị phóng hỏa.

Cảnh sát đã xác định được nghi can gây án và đang truy bắt.