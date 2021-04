3 người mẫu đi ngược tiêu chuẩn vẻ đẹp của làng thời trang

Ashley Graham, Winnie Harlow và Diandra Forrest góp phần làm tăng sự đa dạng trong làng mốt bởi vẻ ngoài không theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Trong quá khứ, ngành thời trang thường vấp phải tranh cãi về tình trạng phân biệt chủng tộc và ngoại hình. Sự tôn vinh cơ thể hoàn mỹ xuất hiện trên các chiến dịch, sàn diễn và đằng sau ống kính. Vài năm gần đây, nhu cầu về sự đa dạng ở làng mốt được quan tâm nhiều hơn.

Tại New York Fashion Week 2020, có 68 người mẫu ngoại cỡ xuất hiện trên các sàn diễn. Việc người mẫu ngoại cỡ được đón nhận cho thấy thế giới thời trang đang thay đổi. Đó không còn là nơi "thống trị" độc tôn của những người mẫu size 0 mảnh mai. Bên cạnh hình dáng cơ thể, màu da, sắc tộc cũng trở nên phổ biến hơn ở làng mốt.

Ashley Graham - người mẫu ngoại cỡ đầu tiên chụp ảnh bìa tạp chí áo tắm

Ashley Graham bắt đầu làm người mẫu từ năm 13 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô chuyển đến New York (Mỹ) để theo đuổi sự nghiệp thời trang.

Tháng 10/2009, nữ người mẫu góp mặt ở bài viết These Bodies are Beautiful at Every Size đăng trên Glamour. Cô chụp ảnh bên cạnh dàn người mẫu ngoại cỡ bao gồm Kate Dillon Levin, Amy Lemons, Lizzie Miller, Crystal Renn, Jennie Runk và Anansa Sims.

Tháng 12/2012, cô được giới thiệu trên 2 bảng quảng cáo ở New York (Mỹ) cho thương hiệu Lane Bryant. Cùng năm này, Graham đoạt giải "Người mẫu của năm" do tổ chức Full Figured Fashion Week bình chọn.

Năm 2015, Ashley Graham là một trong những người mẫu ngoại cỡ đầu tiên chụp ảnh cho Sports Illustrated.

Năm 2016, Graham trở thành người mẫu ngoại cỡ đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí áo tắm này.

Năm 2016 mang đến cho sự nghiệp của Ashley Graham cú đột phá thật sự, theo Vogue. Cũng trong năm này, cô đi catwalk tại Paris Fashion Week cùng Jourdan Dunn, Freja Beha Erichsen.

Ashley Graham sải bước ở nhiều show diễn thời trang. Ảnh: HuffPost, PopSugar, Allure.

Chân dài sinh năm 1987 dùng mạng xã hội để chia sẻ thông điệp về sự chấp nhận mọi kích thước cơ thể. Cô không ngừng nói về nhu cầu đa dạng đối với kích cỡ trong ngành thời trang. Nữ người mẫu lên tiếng về việc không thể mặc đồ của một số nhà thiết kế hay thương hiệu.

Ashley Graham chia sẻ trên Glamour: "Tôi không thể tìm thấy những thứ phù hợp với mình. Tôi không thể tìm thấy các thiết kế khiến tôi cảm thấy mình là cô gái thời trang".

Ngoài việc khuyến khích các nhà thiết kế, thương hiệu cung cấp quần áo ở mọi kích cỡ, Graham còn tạo ra những bộ sưu tập thời trang riêng. Bên cạnh đó, cô thực hiện sứ mệnh thay đổi tiêu chuẩn vẻ đẹp thường thấy trên nhiều phương tiện truyền thông.

"Ashley Graham thật sự phản ánh thế giới chúng ta đang sống. Cô ấy đã thách thức mọi rào cản ở ngành thời trang và người mẫu. Cô ấy cũng thể hiện những sắc thái về ý nghĩa của việc chấp nhận cái đẹp trong văn hóa ngày nay", chủ tịch IMG Models - Ivan Bart - cho biết.

Winnie Harlow - người ủng hộ tiếng nói về sự tự tin đối với cơ thể

Mới 4 tuổi, Winnie Harlow được chẩn đoán mắc bệnh bạch biến. Suốt quãng thời gian tuổi trẻ, cô thường xuyên bị bắt nạt. Người khác gọi Harlow là "bò sữa", "ngựa vằn" và nhiều lời chế nhạo ngoại hình khác.

Winnie Harlow từng chuyển trường nhiều lần, bỏ học cấp 3. Thậm chí, cô đã nghĩ đến việc tự tử.

Năm 2014, nữ người mẫu xuất hiện trên America' Next Top Model (mùa 21) với vai trò thí sinh. Host của chương trình - Tyra Banks - phát hiện Harlow trên mạng và mời cô tham gia.

Ở quê hương Toronto (Canada), Harlow bị hầu hết công ty quản lý người mẫu từ chối.

Người đứng đầu một công ty người mẫu nói với cô: "Bạn có cấu trúc xương đẹp như vậy, bạn nên cảm ơn mẹ bạn vì điều đó. Nhưng thật sự không có chỗ cho bạn trong ngành thời trang. Nếu muốn, bạn có thể trang điểm".

Winnie Harlow cảm nhận điều đó giống như một cái tát vào mặt. Tuy nhiên, cô vẫn không từ bỏ ý định trở thành người mẫu.

Với chiều cao 1,75 m và khung xương tỷ lệ đẹp, Winnie Harlow vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc người mẫu ở quá khứ. Ảnh: Victoria's Secret.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chân dài sinh năm 1994 là cuộc gặp gỡ với nhiếp ảnh gia Nick Knight ở London, Anh.

Sự cộng tác với nam nhiếp ảnh gia giúp cô có được chiến dịch thời trang quốc tế đầu tiên. Nhiều nhà thiết kế, hãng mốt bắt đầu chú ý đến vẻ đẹp độc đáo của Harlow.

Năm 2014, Winnie Harlow làm người mẫu cho thương hiệu thời trang Desigual. Cô cũng trở thành đại diện thương hiệu chính thức của hãng. Tháng 9/2014, cô đi catwalk kết màn cho hãng mốt Ashish tại London Fashion Week Xuân - Hè 2015.

Tháng 8/2015, Winnie Harlow xuất hiện trên tạp chí Cosmopolitan. Cô còn làm người mẫu cho các ấn bản tiếng Italy và Tây Ban Nha của tạp chí Glamour. Harlow được chụp ảnh, giới thiệu trên website tạp chí Vogue Italy.

Năm 2018, chân dài người Canada sải bước trên sàn runway của Victoria's Secret tại show diễn nội y thường niên.

Nữ người mẫu còn đóng quảng cáo cho nhiều nhà mốt như Fendi, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Desigual, Diesel, Swarovski, Steve Madden, Nike, Puma, MAC và Victoria's Secret.

Bỏ ngoài tai những lời chế giễu nặng nề, Winnie Harlow nỗ lực chinh phục thế giới thời trang cao cấp. Ảnh: Getty.

Winnie Harlow muốn tập trung vào việc tạo dựng vị trí riêng trên thế giới. "Tôi cố gắng không so sánh mình với bất kỳ ai. Thật truyền cảm hứng khi nhìn thấy các cô gái khác trong ngành thời trang đang cố gắng làm việc. Nhưng tôi sẽ đi con đường riêng và không ai có thể so sánh được", nữ người mẫu nhấn mạnh.

Diandra Forrest - người mẫu bạch tạng có câu chuyện giống Cinderella

Diandra Forrest là người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ gốc Phi. Cô nhận ra mình mắc bệnh bạch tạng vào năm 9 tuổi. Forrest và một người anh trai cũng bị căn bệnh này. Khi còn nhỏ, nữ người mẫu thường cảm thấy lạc lõng.

Diandra Forrest chia sẻ: "Những người bạn hàng xóm hỏi tôi và anh trai có phải được nhận nuôi không. Trong trường học hay ở nơi công cộng, nhiều người nhìn chằm chằm vào 2 anh em tôi. Họ cười nhạo chúng tôi".

Forrest sinh sống ở khu dân cư chủ yếu là người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha. Cô thường cảm thấy mình trở nên kỳ quặc. Đối với cô, việc kết bạn giống như cuộc đấu tranh.

Diandra Forrest không được coi trọng vào những ngày đầu tiên làm quen với thời trang. Ảnh: Forbes.

"Có một sự tương phản rõ rệt trong gia đình tôi. Một số thành viên mang làn da nâu, còn tôi và anh trai lại có làn da trắng. Khi nói rằng chúng tôi cùng được cha mẹ sinh ra, mọi người đều sửng sốt", nữ người mẫu cho biết.

Năm 14 tuổi, Diandra Forrest gặp nhà thiết kế thời trang nữ Shannaine Eans. Eans giới thiệu Forrest với một huấn luyện viên catwalk.

Tại buổi hướng dẫn, huấn luyện viên catwalk không chú ý đến Diandra Forrest. Anh ấy đối xử với cô kiểu như "Cô gái này sẽ không bao giờ thành công trong ngành thời trang", "Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình với cô ấy"...

Shannaine Eans gặp Diandra Forrest và nói: "Có những người không tin tưởng bạn nhưng bạn cần tin vào chính mình. Bạn xinh đẹp, mạnh mẽ và sẽ thành công. Hãy để điều này dẫn dắt cho bạn".

Khi còn học đại học, Forrest tình cờ gặp nhiếp ảnh gia Shameer Khan lúc đi mua sắm. "Anh ấy hỏi tôi rằng đã bao giờ nghĩ đến việc làm người mẫu chưa?", cô nhớ lại.

Shameer Khan chụp ảnh cho Diandra Forrest, sau đó dẫn cô đến công ty quản lý người mẫu Elite Models. Một tháng sau đó, Forrest đi catwalk tại European Fashion Week.

Diandra Forrest truyền cảm hứng cho những người mắc bệnh bạch tạng về sự tự tin. Ảnh: Models, Design You Trust.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Forrest thuộc sự quản lý của Elite Models ở New York, Mỹ. Cô là người mẫu bạch tạng đầu tiên ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu lớn. Vẻ ngoài khác biệt trở thành "báu vật" của chân dài sinh năm 1989.

Sau khi rời Elite Models, Diandra Forrest gia nhập công ty Krush Model Management, New York, Mỹ.

Diandra Forrest thường xuyên xuất hiện tại các show thời trang. Cô đã làm việc cho một số thương hiệu như MAC, Gypsy Sport, Vivienne Westwood và Jean Paul Gaultier.

Vẻ ngoài đáng kinh ngạc cùng sự thể hiện tích cực của Forrest giống như hình mẫu cho những người bị bạch tạng khác. Điều đó thúc đẩy chân dài gốc Phi vươn lên vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp thời trang.

Diandra Forrest chia sẻ: "Không dễ gì để trở thành người mẫu với chứng bệnh bạch tạng. Suốt nhiều năm qua, tôi đã tìm thấy sự tự tin. Tôi vẫn hy vọng những đứa trẻ mắc bệnh bạch tạng sẽ biết được vẻ đẹp của chúng.

Tôi muốn thực hiện một số chương trình cố vấn cho trẻ em mắc bệnh bạch tạng. Bên cạnh đó, tôi cũng có thể giúp cha mẹ chúng hiểu tình trạng bệnh, sự ảnh hưởng của bệnh đến con họ về thể chất và tình cảm".