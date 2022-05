3 người chết trong đợt mưa lớn ở miền Bắc

Đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày tại miền Bắc gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của. Chuyên gia dự báo khu vực tiếp diễn trạng thái mưa dông đến hết tháng 5.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết miền Bắc đã đi qua giai đoạn cao điểm của đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực duy trì mưa dông đến đêm 24/5, sau đó giảm dần và thu hẹp phạm vi.

Trạng thái âm u, nhiều mây và mưa dông có thể kéo dài đến hết tháng 5, chủ yếu ở vùng núi phía bắc. Những ngày tới, mưa tập trung về tối và đêm.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lớn xảy ra ở miền Bắc trong 3 ngày qua gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nội.

Tính đến chiều 24/5, đợt thiên tai này khiến 2 người chết ở Tuyên Quang do sạt lở đất, một người chết ở Hòa Bình do lũ cuốn. Đồng thời, 4 người khác bị thương do sạt lở và mưa lớn gây đổ nhà ở Tuyên Quang.

Về tài sản, 253 ngôi nhà hư hỏng, hơn 9.300 ha lúa và hoa màu, 64 ha thủy sản thiệt hại. Ngoài ra, 27 con gia súc và 835 con gia cầm bị chết.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, sạt lở trên 24.600 m3 đất đá ở các tuyến quốc lộ 2, 279, 4C, 4D, tỉnh lộ 170, 171, 177, 204, 212 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Hiện, tuyến quốc lộ 4D đi qua Lào Cai và một số đường giao thông liên xã còn đi lại khó khăn.

Sáng 24/5, TP Bắc Ninh và TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) chìm trong biển nước khi mưa lớn trút xuống liên tục trong đêm và rạng sáng. Ảnh: Bắc Ninh 24h và Hồng Anh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ 7h đến 15h ngày 24/5, mưa lớn xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ với lượng phổ biến 50-70 mm. Riêng một số nơi mưa trên 100 mm chỉ trong vòng 8 giờ, tập trung tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng), An Hiệp (Thái Bình)...

Chiều tối và đêm nay (24/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì mưa dông với lượng 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, lượng mưa có thể lên tới 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Trước đó vào đêm 23/5 và rạng sáng 24/5, một số vùng trũng, thấp ở đô thị như Hà Nội, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), TP Bắc Ninh hứng chịu cảnh ngập lụt nặng nề khi mưa trút xuống liên tục. Nơi có mưa lớn nhất trong đợt này là Vĩnh Phúc khi ghi nhận vũ lượng 413 mm chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.