3 năm hẹn hò của Văn Hậu và Hải My

Văn Hậu lần đầu xuất hiện cùng Hải My vào năm 2020, khi Hải My thi Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm này cặp đôi chưa dám công khai tình cảm, chỉ nhận là bạn bè. Thời điểm này, Hải My từng chia sẻ với Zing rằng cô ngưỡng mộ cái tên Đoàn Văn Hậu. "Đó là một người tốt bụng với hình ảnh đẹp. Tôi nghĩ cái tên ấy còn là động lực để tôi phát triển bản thân hơn nữa". Ảnh: Nguyễn Thành.