3 mẫu xe gầm cao dưới 600 triệu đồng đáng chú ý

MG ZS (519-569 triệu đồng): MG ZS là mẫu SUV đô thị, được giới thiệu tại Việt Nam hồi năm ngoái. Hiện tại, ZS có 3 phiên bản tại Việt Nam, trong đó có 2 bản dưới 600 triệu đồng là ZS Smart Up STD+ (519 triệu) và ZS Smart Up Com+ (569 triệu đồng). Ảnh: Hoàng Bách.