3 mẫu xe bán tải bản cao cấp giá rẻ nhất thị trường

Mazda BT-50 Premium 4x4 AT, Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC Premium và Isuzu D-Max Type Z là những mẫu bán tải bản cao cấp có giá dưới 900 triệu đồng.

Mazda BT-50 2021 đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam. Trong đó bản cao cấp nhất là BT-50 Premium 4x4 AT có giá 849 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu bán tải có giá rẻ nhất thị trường, bên cạnh các mẫu như Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC Premium và Isuzu D-Max Type Z.

Cả 3 mẫu xe này đều nằm trong tầm giá dưới 900 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể so với các phiên bản ngang tầm khác như Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4, Nissan Navara 2.5L 4x4 AT PRO4X hay Toyota Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure. Đây là những lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn mua một mẫu bán tải cao cấp, thiết kế đẹp mắt và quan trọng là giá cả phải chăng.

1. Mazda BT-50 Premium 4x4 AT (849 triệu đồng):

Mazda BT-50 2021 là mẫu bán tải mới nhất trên thị trường. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá dao động 659-849 triệu đồng, cao hơn 80-100 triệu đồng các model cũ. Trong đó phiên bản cao cấp nhất vẫn có giá rẻ hơn so với đối thủ lắp ráp trong nước là Ford Ranger.

Ở thế hệ thứ 3, Mazda BT-50 chia sẻ khung gầm, động cơ cùng mẫu bán tải đồng hương Isuzu D-max, thay vì dùng chung máy móc với Ford Ranger như đời xe trước. Đây là một trong những mẫu xe có gầm cao nhất trong phân khúc (229 mm), cùng khả năng lội nước 800 mm.

Khoang lái của Mazda BT-50 2021 có thiết kế mang hơi hướm SUV, cho cảm giác cao cấp và đẹp mắt hơn đời xe cũ. Mazda BT-50 Premium 4x4 AT là phiên bản duy nhất có ghế và bảng táp-lô bọc da. Phiên bản này cũng có màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, hỗ trợ trợ lý tiếng Việt Kiki, dàn âm thanh 8 loa.





Những tiện nghi khác có thể kể đến trên phiên bản này bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chống chói tự động, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động... Danh sách trang bị an toàn không quá nổi bật, gồm cảm báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống kiểm soát lực kéo, 7 túi khí.

Động cơ diesel tăng áp 1.9L của Mazda BT-50 có thông số thấp hơn đáng kể so với Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Nissan Navara. Công suất tối đa đạt 148 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động là kiểu 2 cầu bán thời gian, đi cùng đó là 3 chế độ gài cầu thông qua nút xoay điện tử và khóa vi sai cầu sau.

2. Isuzu D-Max Type Z (850 triệu đồng):

Thế hệ mới của Isuzu D-Max được ra mắt tại Việt Nam từ tháng 4. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 3 phiên bản, trong đó cao cấp nhất là bản Type Z AT 4x4, giá bán 850 triệu đồng.

Bên trong nội thất khá đơn giản. Xe có màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng có cửa gió sau... Nhìn chung cabin của Isuzu D-Max không thực sự nổi bật so với vẻ ngoài.

Công nghệ an toàn của D-Max 2021 có thêm cảnh báo điểm mù, bên cạnh những tính năng đã có trên đời cũ như ABS, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Bản cao nhất có 7 túi khí. Dù đã được nâng cấp, những trang bị an toàn có trên Isuzu D-Max chỉ ở mức cơ bản so với các đối thủ khác như Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Ford Ranger.





Isuzu D-Max Type Z AT 4x4 được trang bị động cơ diesel 1.9L, công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Xe có tính năng gài cầu điện tử và khóa vi sai cầu sau. Vô-lăng trợ lực thủy lực. Mức hiệu suất của mẫu xe này ngang với Mazda BT-50 Premium 4x4 AT, thuộc hàng thấp nhất phân khúc.

Công bằng mà nói, Isuzu D-Max là một mẫu bán tải có thiết kế đẹp, hầm hố và thể thao. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để mẫu xe này chinh phục được người dùng Việt Nam. Dù phiên bản cao cấp nhất có giá dưới 900 triệu đồng, nhưng xét về trang bị an toàn và động cơ, giá bán này chưa hẳn là rẻ.

3. Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC Premium (865 triệu đồng):

Phiên bản nâng cấp của Mitsubishi Triton được ra mắt vào năm 2019, đáng chú ý là việc bổ sung trang bị an toàn cho biến thể cao cấp nhất 4x4 AT MIVEC Premium.

Ở bên trong, Mitsubishi trang bị cho Triton màn hình thông tin giải trí 6,75 inch tích hợp AUX, USB và radio cùng khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Phiên bản cao cấp có ghế bọc da.

Mitsubishi Triton 4x4 AT MIVEC Premium được trang bị động cơ diesel tăng áp MIVEC 2.4L, sản sinh công suất 179 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn 430 Nm tại 2.500 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp với chế độ thể thao, tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng, một tính năng nổi bật mà các đối thủ khác không có.





Xe có hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II với khóa vi sai trung tâm. Để tăng tính off-road của xe, Triton có 4 chế độ lái địa hình là sỏi, bùn, cát và đá.

Ưu điểm của phiên bản này là có nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái như hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ chuyển làn đường, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.