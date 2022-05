3 mẫu áo mưa bộ Givi phù hợp đi phượt đường dài

Khi chạy xe máy đường dài hoặc đi phượt, thay vì áo mưa cánh dơi hay đồ dùng một lần, bộ áo mưa kèm quần của Givi được nhiều người lựa chọn vì đảm bảo an toàn.

Áo mưa bộ đảm bảo an toàn lúc lái xe nhờ thiết kế gọn nhẹ, không cản gió khi di chuyển trong mưa bão. Thiết kế không khác nhiều so với quần áo vải dù thông thường, áo mưa bộ giúp người mặc dễ dàng vận động và điều khiển xe an toàn, không gây vướng víu hay hạn chế tầm nhìn. Ngoài ra, việc sử dụng quần đi mưa giúp người dùng tránh được tình trạng vạt áo dài vướng vào bánh xe, đồng thời dễ thao tác khi có sự cố bất ngờ.

Hiện nay, áo mưa bộ thương hiệu Givi được nhiều người ưa chuộng nhờ kiểu dáng đẹp, form thoải mái, chống thấm nước tốt và giá vừa túi tiền. Givi là thương hiệu đến từ Italy, hiện đặt nhà máy gia công tại Long An (Việt Nam).

Bộ áo mưa Givi giá từ 1 triệu đồng

Dòng áo mưa bộ bán chạy nhất trong tầm giá 1 triệu đồng của Givi là RRS04 và RRS08. Trong đó, RRS04 ghi điểm nhờ độ bền cao và khả năng chống mưa tốt trong 2-3 tiếng.

Sản phẩm thích hợp dùng khi đi xe máy, motor trong mưa phùn, hạt nhỏ hay mưa dầm. Kích cỡ áo rộng nhưng gọn nhẹ, có thể mặc cùng áo khoác bên trong, không gây cảm giác bó sát khó chịu.

Áo mưa bộ RRS04 và RRS08 là sản phẩm vừa được Givi ra mắt thị trường.

Áo mưa bộ Givi RRS08 có thiết kế hiện đại hơn với hai lớp: Lớp ngoài chống thấm nước, lớp trong may vải lưới chống dính, tạo độ thông thoáng. Ống quần được thiết kế rộng, giúp người dùng dễ dàng mặc quần mà không cần cởi giày.

Hai mẫu RRS04 và RRS08 đều được thiết kế đường phản quang và logo nổi bật đằng sau, giúp người dùng di chuyển an toàn vào ban đêm.

Bộ áo mưa Givi có khả năng chống thấm nước tốt trong 2-3 tiếng.

Dòng áo mưa thời trang

Bộ áo mưa Givi Prime mã số PRS04 và PRS2.0 nổi bật với thiết kế thời trang. Áo mưa được thiết kế màu xanh dạ quang, phù hợp đi tour. Form áo ôm eo, gọn gàng và co dãn. Phần cổ tay, khuỷu tay có đai điều chỉnh độ rộng, giúp người dùng sử dụng thoải mái hơn.

Bộ áo mưa Givi Prime có thiết kế ôm sát, màu sắc tươi sáng.

Các chi tiết Givi trang trí trên áo còn có công dụng phản quang khi đi đêm. Quần ống rộng với đai điều chỉnh giúp người dùng ôm cổ chân hoặc phủ qua giày. Đặc biệt áo phủ PEVR với độ kháng nước lên đến 10.000 column.

Áo mưa Givi G-rain cao cấp

Givi GRA01 G-Rain là dòng áo mưa bộ cao cấp, sử dụng công nghệ may hiện đại và đạt chuẩn chất lượng châu Âu. Áo được làm từ chất liệu có độ bền cao, khoá kéo cao cấp và nhẹ; thiết kế nón chống nước với công dụng đa năng (khi không dùng mũ bảo hiểm).

Đây là set áo mưa bộ chuyên dụng có khả năng chống thấm nước tốt, lâu bền, thích hợp để mặc khi đi xe máy dưới mưa trong thời gian dài. Ngoài ra, mẫu áo mưa bộ này còn giúp chống rét và gió bụi nhờ may từ chất liệu cao cấp. Thiết kế áo nổi bật với màu xanh lá xen lẫn đen. Phần ôm eo, cổ tay, khuỷu tay có đai điều chỉnh độ rộng, giúp người dùng tùy chỉnh dễ dàng.

Givi GRA01 G-Rain được may từ chất liệu cao cấp.

Ngoài các dòng áo mưa bộ, Givi có đa dạng sản phẩm như bọc giày đi mưa chống nước SC02, áo váy đi mưa EAS10, áo mưa cho trẻ em PUZ20 cùng phụ kiện túi chống nước đa dạng.

Áo mưa bộ Givi chính hãng được bán tại Tài Đạt. Cửa hàng còn cung cấp sản phẩm đồ đi phượt, mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ đi xe máy uy tín và chất lượng. Khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống được hưởng ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi tốt như miễn phí giao hàng, đổi kích cỡ... Độc giả tham khảo website NonTaiDat.vn.