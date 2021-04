3 lý do nên tham gia kỳ thi Tài năng IELTS

Tham gia kỳ thi Tài năng IELTS, thí sinh có cơ hội nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cũng như nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I đã bước vào đợt thứ 4 của vòng thi tháng với sự tham gia của hàng trăm thí sinh. Đây là một trong những kỳ thi hấp dẫn đối với nhiều học sinh, sinh viên và những người cần có chứng chỉ IELTS.

Kỳ thi uy tín

Kỳ thi Tài năng IELTS (IELTS Talent Contest - ITC) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Anh Việt Nam phát động, với sự đồng hành của VTED English. Kỳ thi hỗ trợ thí sinh về nhiều mặt như tài chính, ôn luyện cùng cơ hội được tôn vinh và nhận nhiều giải thưởng giá trị.

Với định hướng từ phía Trung ương Đoàn kết hợp với kinh nghiệm tổ chức thi IELTS của Hội đồng Anh, kỳ thi hứa hẹn góp phần phát triển phong trào học tập ngoại ngữ, tạo cơ hội cho thanh niên Việt Nam nâng cao trình độ tiếng Anh, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế và phát triển sự nghiệp với chứng chỉ IELTS có giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Thiên Tú - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ đánh giá: "Sự đồng hành với Hội đồng Anh sẽ lan tỏa mạnh mẽ kỳ thi này với thanh thiếu niên trên toàn quốc".

Bạn Dương Phương Anh đạt giải nhất của vòng thi tháng 1 tại Hà Nội.

Dành cho tất cả thí sinh Việt Nam

Nhiều người lầm tưởng kỳ thi Tài năng IELTS là sân chơi chỉ dành cho những người có trình độ tiếng Anh xuất sắc. Thực tế, những ai đã có chứng chỉ IELTS 8.0 còn hiệu lực sẽ không được tham gia kỳ thi này. Còn lại, tất cả công dân Việt Nam (từ học sinh lớp 8 đến lớp 12, sinh viên và những đối tượng khác) đều có thể tham dự kỳ thi theo từng bảng ở những mức độ khác nhau.

Dù có công việc bận rộn, anh Nguyễn Hoàng An vẫn giành chiến thắng vòng thi tháng vừa rồi. Kết quả của anh đã truyền động lực cho nhiều người trẻ khác còn đang do dự. “Hy vọng thành tích nhỏ này sẽ là động lực để mình tiếp tục cố gắng và đạt được những mục tiêu cao hơn trong tương lai”, anh An chia sẻ.

Học sinh phổ thông, sinh viên hay người đã đi làm đều có thể tham gia kỳ thi.

Chị Nguyễn Thị Anh Kiều cũng là một trường hợp đặc biệt khi tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM nhưng lại mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh. Kỳ thi này đã cho chị nhiều cơ hội cọ xát, thử thách bản thân và vững tin hơn với lựa chọn của mình.

“IELTS trước hết là một chứng chỉ ngoại ngữ nhưng còn mở ra cho mình nhiều cơ hội để chạm tới giấc mơ đi du học hoặc trở thành giáo viên tiếng Anh”, chị Kiều cho hay.

Chị Nguyễn Thị Anh Kiều là người dẫn đầu vòng thi tháng 1 ở TP.HCM.

Mang đến nhiều quyền lợi

Kỳ thi Tài năng IELTS được phân theo ba bảng, gồm bảng A - học sinh lớp 8, 9; bảng B - học sinh lớp 10, 11, 12; bảng C - sinh viên và các đối tượng khác. Khi đăng ký tham gia kỳ thi tại website ieltstalent.vn, thí sinh có cơ hội giao lưu với nhiều bạn bè trên cả nước và nhận được những quyền lợi hấp dẫn.

Cụ thể, hoàn thành kỳ thi, thí sinh có cơ hội nhận chứng chỉ IELTS quốc tế, khóa luyện thi độc quyền “Road to IELTS” (bản đầy đủ) từ Hội đồng Anh trị giá 1,2 triệu đồng. Thí sinh sẽ được hỗ trợ 200.000 đồng từ quỹ khuyến học sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thi; cũng như tham gia hội thảo miễn phí về kỹ năng làm bài thi IELTS.

Ngoài ra, thí sinh có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn tại các vòng thi tháng, quý, chung kết hay đạt danh hiệu “Thí sinh truyền cảm hứng” nếu có thành tích xuất sắc. Tổng trị giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng . Thí sinh còn có cơ hội nhận bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và ghi danh vào hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ Việt Nam

Đáng chú ý, thí sinh tham gia vòng chung kết được ban tổ chức hỗ trợ 100% lệ phí thi, chi phí ăn ở và di chuyển.