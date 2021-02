3 lý do bạn không nên bỏ qua 'Bàn tiệc năm mới kỷ lục thế giới'

'Bàn tiệc năm mới kỷ lục thế giới' không chỉ vinh danh một kỷ lục thế giới mới, mà còn tôn vinh những hành động ý nghĩa và tạo cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn cho người xem.

Dù những ngày cuối năm có phần tất bật hơn do phải chuẩn bị Tết, 3 lý do dưới đây sẽ khiến bạn không thể bỏ qua sự kiện trực tuyến “Bàn tiệc năm mới kỷ lục thế giới” do Coca-Cola tổ chức vào lúc 19h, ngày 7/2.

Vinh danh một kỷ lục thế giới mới

Ngày 24/1 vừa qua, Kỷ lục Thế giới (Guinness World RecordTM) mới đã được xác lập từ hàng nghìn hành động chia sẻ hình ảnh món ăn và bữa ăn Tết cùng người thân, bạn bè trong 1 tiếng tại sự kiện trực tuyến do Coca-Cola khởi xướng. Sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp “Điều giản dị làm nên Tết diệu kỳ”. Nếu vào dịp Tết 2020, Coca-Cola đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với kỷ lục “Bàn tiệc Tết dài nhất châu Á” gắn kết người người, nhà nhà, thì sự kiện lần này là tiếp nối những giá trị của sự sẻ chia, kết nối.

Sự công nhận của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness còn là minh chứng cho sức mạnh diệu kỳ của những hành động nhỏ khi được chung tay thực hiện bởi cả cộng đồng. Sự kiện trực tuyến “Bàn tiệc năm mới kỷ lục thế giới” vào ngày 7/2 tới đây sẽ là dịp để Coca-Cola tri ân sự chung tay của hàng chục nghìn người trong suốt hành trình kiến tạo “Tết diệu kỳ”, mở ra hy vọng về một mùa xuân mới đầy lạc quan.

Sự kiện là dịp mọi người cùng nhìn lại và cảm nhận rõ hơn về sự diệu kỳ đến từ những hành động sẻ chia. Ảnh chụp màn hình

Tôn vinh những hành động ý nghĩa

Là điểm kết lại chuỗi hoạt động chào Tết Tân Sửu của Coca-Cola, sự kiện “Bàn tiệc năm mới kỷ lục thế giới” còn tôn vinh thành quả diệu kỳ được tạo nên từ hàng chục nghìn người tham gia trong chương trình “Thử thách nhỏ hóa tiệc Tết diệu kỳ” diễn ra từ ngày 9/1 đến ngày 7/2.

Hơn 34.579 hành động nhỏ đã được thực hiện để lan tỏa Tết diệu kỳ. Ảnh chụp màn hình

Dù chưa kết thúc nhưng đến nay, hơn 34.579 hành động nhỏ đã được chia sẻ từ người chơi ở khắp nơi trên cả nước. Loạt 12 thử thách như tự tay vào bếp, khoe ảnh tất niên cùng gia đình, bạn bè, tự nấu những món ăn ngon, trao gửi những món quà ấm áp… từ chương trình là nguồn cảm hứng để người tham gia thể hiện sự quan tâm, gắn kết với mọi người xung quanh.

Không chỉ vậy, những hành động giản dị gửi về “Thử thách nhỏ hóa tiệc Tết diệu kỳ” được quy đổi thành bữa ăn Tết vui sẽ được Coca-Cola cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các doanh nghiệp xã hội, GoGi House, Kichi-Kichi trao tặng đến những người chịu ảnh hưởng của bão lũ tại Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Với hàng nghìn bữa ăn được đóng góp, chương trình đã thành công trong vai trò cầu nối đưa những hành động nhỏ từ người chơi hóa thành sự quan tâm, sẻ chia thiết thực, chung tay vẽ nên hành trình ý nghĩa, mang mùa Tết diệu kỳ đến với hàng nghìn gia đình.

Thời khắc chuyển giao năm mới sắp đến, từng hành động nhỏ, từng cử chỉ quan tâm chân thành, giản dị vẫn đang được lan tỏa.

Niềm vui từ những hành động giản dị mà ý nghĩa ấy giúp hành trình lan tỏa Tết diệu kỳ được hưởng ứng tích cực, số hành động nhỏ và số bữa ăn vẫn đang tăng lên từng ngày. Sự kiện “Bàn tiệc năm mới kỷ lục thế giới” ngày 7/2 tới đây cũng là thời điểm kết thúc “Thử thách nhỏ hóa tiệc Tết diệu kỳ”.

Quà tặng hấp dẫn

Nhằm tạo thêm niềm vui, sự hào hứng cho không khí ngày giáp Tết, những trò chơi tương tác là phần không thể thiếu xuyên suốt sự kiện trực tuyến “Bàn tiệc năm mới kỷ lục thế giới”. Một trong những tâm điểm của sự kiện là hoạt động “Thả én bắt deal”, với hàng nghìn phần quà giá trị. Đây là cơ hội để bất cứ thực khách nào trên bàn tiệc cũng có thể tìm thấy “gia vị” may mắn cho riêng mình.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đón chào sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên Tiến Luật - Thu Trang, ca sĩ Jun Phạm và MC Quang Bảo. Đây sẽ là khoảng thời gian để người tham gia và dàn khách mời nổi tiếng cùng tương tác với nhiều câu chuyện ý nghĩa từ những hành động nhỏ do cộng đồng sẻ chia trong suốt 4 tuần diễn ra chương trình “Thử thách nhỏ hóa Tết diệu kỳ”. Ngoài ra, các tiết mục biểu diễn trên nền ánh sáng và âm thanh chuyên nghiệp cũng hứa hẹn là điểm nhấn đặc sắc, tiếp thêm tinh thần tươi mới, lạc quan trước thềm năm mới.

Đánh dấu và vinh danh những nỗ lực chung tay của cả cộng đồng, sự kiện trực tuyến ngày 7/2 diễn ra tại fanpage chính thức của Coca-Cola hứa hẹn là cột mốc đáng nhớ trên hành trình “Điều giản dị làm nên Tết diệu kỳ”.