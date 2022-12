3 lưu ý khi mở thẻ debit từ xa

Thẻ ghi nợ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến và ứng dụng rộng rãi, đa dạng hơn.

Thẻ ghi nợ (Debit card) liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng cùng số tiền khả dụng có trong tài khoản. Khác với thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ không có tính năng chi tiêu trước, trả tiền sau và hạn mức chi tiêu của thẻ ghi nợ bằng số dư tài khoản ngân hàng. Điều này giúp người dùng biết rõ khả năng tài chính của bản thân để chi tiêu hợp lý, không phát sinh nợ thẻ quá hạn.

Thẻ ghi nợ có thể dùng để thanh toán trực tiếp tại máy quẹt thẻ (POS) trong siêu thị, trung tâm thương mại hoặc thanh toán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử như Shopee. Với sự hỗ trợ của công nghệ eKYC, người dùng dễ dàng sở hữu một chiếc thẻ ghi nợ mà không cần đến quầy hay chuẩn bị thủ tục, giấy tờ phức tạp, mất thời gian.

Mở thẻ online có lợi gì?

eKYC là giải pháp định danh khách hàng điện tử, được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực, đặc biệt là ngân hàng số vài năm trở lại đây. Với giải pháp này, khách hàng có thể mở thẻ hoặc tài khoản ngân hàng 100% online.

Ví dụ, để mở thẻ ghi nợ quốc tế đồng thương hiệu VPBank và Shopee, bạn truy cập vào đường dẫn taikhoan.vpbank.com.vn/basic-info và làm theo 5 bước đơn giản:

- Bước 1: Đăng ký thông tin mở thẻ cơ bản gồm số điện thoại và CCCD/CMND

- Bước 2: Chọn số tài khoản theo ý thích

- Bước 3: Chụp ảnh CCCD/CMND và xác thực khuôn mặt

- Bước 4: Xác nhận thông tin

- Bước 3: Nhận thẻ online và kích hoạt sử dụng

Thông thường, khách hàng chỉ mất 5-10 phút để hoàn thành thủ tục mở thẻ online. Mọi thông tin khách hàng cung cấp đều được bảo mật tuyệt đối khi đăng ký thẻ trực tuyến. Sự tiện lợi, an toàn, giản lược hầu hết thủ tục rườm rà của eKYC giúp người dùng tiết kiệm được thời gian và công sức, tạo sự thoải mái, hài lòng khi mở thẻ.

Lựa chọn thẻ ghi nợ ra sao?

Tùy theo nhu cầu, người dùng lựa chọn các loại thẻ ghi nợ có quyền lợi phù hợp với mục đích sử dụng. Nếu là người trẻ thích mua sắm và là “tín đồ chốt đơn”, bạn có thể cân nhắc thẻ đồng thương hiệu giữa ngân hàng và sàn thương mại điện tử để tối đa hóa lợi ích.

Với mục tiêu giúp khách hàng tận hưởng niềm vui mua sắm, phục vụ nhu cầu và thói quen chi tiêu trực tuyến của người dùng, Shopee hợp tác cùng VISA và VPBank cho ra mắt thẻ ghi nợ quốc tế Visa VPBank Shopee với nhiều ưu đãi độc quyền giúp mua sắm thêm tiết kiệm.

Khi mở thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Shopee, người dùng được tận hưởng ưu đãi về phí như miễn phí thường niên, miễn phí rút tiền tại tất cả cây ATM trên toàn quốc, miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng và nhận voucher 100.000 đồng từ Shopee. Ngoài ra, chủ thẻ được hoàn Shopee xu cho mọi giao dịch chi tiêu, đặc biệt hoàn 4% cho giao dịch tại Shopee, ShopeeFood hay Garena.

Những ưu đãi hoàn xu mang lại giá trị thiết thực và hữu dụng cho người trẻ yêu thích mua sắm trực tuyến, đặc biệt là tín đồ chốt đơn Shopee. Với thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Shopee, bạn có thể thoải mái tận hưởng niềm vui mua sắm nhờ những ưu đãi thiết thực từ sàn TMĐT Shopee.

Mẹo dùng thẻ an toàn, hiệu quả

Thẻ ghi nợ có tính bảo mật cao, tránh mất cắp dữ liệu và an toàn khi sử dụng. Người dùng cũng được hưởng những tiện ích từ thẻ như thanh toán quốc tế 24/7, gọn nhẹ, dễ bảo quản, thường xuyên có khuyến mại từ nhà phát hành... So với những phương thức khác, thẻ ghi nợ là giải pháp vừa tiện lợi, vừa có độ an toàn cao, ít rủi ro nếu người dùng làm mất thẻ.

Tuy nhiên, chủ thẻ cũng cần cẩn trọng để tránh trường hợp để lộ thông tin, mật khẩu hay mã PIN của thẻ. Những lưu ý sau sẽ giúp bạn bảo vệ chiếc thẻ của mình hiệu quả và an toàn hơn:

● Luôn bảo mật thông tin thẻ: Mật khẩu thẻ phải được bảo mật và không tiết lộ với người khác, không ghi lên mặt thẻ hay đặt bằng các con số dễ đoán.

● Chỉ giao dịch ở những POS uy tín hoặc ATM có camera giám sát: Lựa chọn nơi giao dịch an toàn, có nhiều người qua lại, đồng thời hạn chế đưa thẻ cho người khác sử dụng khi bạn không có mặt.

● Đổi mã PIN và mật khẩu Internet Banking định kỳ: Khi nhận thẻ từ ngân hàng, người dùng nên đổi mã PIN lần đầu, và định kỳ nên thay đổi mã PIN và mật khẩu Internet Banking 4-6 tháng/lần nhằm giảm thiểu khả năng rò rỉ thông tin trong quá trình sử dụng thẻ.

● Lưu ý khi làm mất thẻ ghi nợ: Khi bị rơi, mất hay đánh cắp, bạn đừng quá lo lắng vì thẻ ghi nợ có tính bảo mật cao. Tuy vậy, bạn cần bình tĩnh và gọi nhanh đến tổng đài ngân hàng để khoá thẻ ngay lập tức. Nếu có sử dụng Smart Banking, bạn có thể thực hiện thao tác khóa thẻ ngay trên điện thoại. Quá trình này chỉ mất 3-5 phút nhưng đảm bảo tài khoản được bảo vệ trong lúc bạn liên hệ ngân hàng làm lại thẻ ghi nợ mới.