3 lợi ích khi trẻ được học hè sau thời kỳ giãn cách

Bên cạnh loạt hoạt động giúp trẻ tìm lại niềm vui từ hai mùa hè đã mất do giãn cách xã hội, việc để con tham dự khóa học hè là lựa chọn lý tưởng với nhiều lợi ích không ngờ.

Tạm biệt những ngày tháng bí bách do giãn cách xã hội, mùa hè đặc biệt này sẽ trở thành bước khởi động lý tưởng để trẻ đánh thức nguồn năng lượng đã bị lơ là suốt thời gian qua, tìm lại khởi đầu cho một năm học mới hứng khởi. Khóa học hè "The Summer of Game Changers" tại trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA hứa hẹn giúp trẻ làm được điều đó.

Mùa hè này là khoảng thời gian lý tưởng giúp trẻ tìm lại nguồn năng lượng dồi dào trước kỳ học mới.

Không chỉ trau dồi trình độ Anh ngữ, khóa học hè này còn đem đến cho trẻ cơ hội mài giũa tư duy, rèn luyện kỹ năng, phát triển tâm hồn và nâng cao thể chất. Từ đó, trẻ sẽ có bước đệm để tỏa sáng trong hành trình dài về sau.

Tận hưởng mùa hè trọn vẹn, an toàn

“Học mà chơi, chơi mà học” là tiêu chí của khóa học hè "The Summer of Game Changers". Một mùa hè trọn vẹn phải là lúc trẻ được hoạt động sôi nổi, giao lưu bè bạn, tiếp cận những điều bổ ích không có trong sách vở. Tại đây, trẻ được hoá thân thành phi hành gia để thám hiểm sao Hoả, thử sức với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, so tài hùng biện trước đám đông, tập làm đầu bếp… Trẻ được khám phá thế giới, được lên ý tưởng và thực hiện những dự án trong suốt khoá hè, được trải nghiệm muôn vàn cảm xúc qua các buổi học, chơi lý thú.

Khóa học mang đến những trải nghiệm đa dạng cho trẻ trong dịp hè.

Không cần đi quá xa, các khóa học hè sẽ cho bé cơ hội “cháy hết mình” mà vẫn đảm bảo an toàn. Những trải nghiệm mới lạ, phong phú tại khóa học "The Summer of Game Changers" sẽ mang đến cho trẻ những bài học ý nghĩa trong mấy tháng hè.

Theo đó, chương trình học đan xen học tập với hoạt động trong nhà và ngoài trời, giúp trẻ không có phút giây nào nhàm chán. Trẻ có cơ hội tận hưởng và khám phá những điều mới lạ trong không gian an toàn ngay tại lớp học.

Giải pháp giúp con vui học, cha mẹ yên tâm

Kỳ nghỉ hè của con đã đến, nhưng bố mẹ vẫn phải tập trung vào công việc. Với 8 tiếng mỗi ngày không thể bên con, các bậc cha mẹ mang những nỗi lo thường trực: Lo con phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, thế giới ảo, hay lo sự nhàm chán khiến khoảng cách giữa 2 thế hệ ngày càng xa.

Giải quyết các lo lắng đó, khóa học hè của ILA được sắp xếp theo lịch trình tương tự một ngày học của con ở trường, phù hợp với thời gian làm việc của đại đa số phụ huynh. Nhưng khác với hoạt động học tập đơn thuần tại trường, từ sáng đến chiều, trẻ sẽ trải qua một ngày đầy ắp các hoạt động học tập, vui chơi, khám phá, được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng khoa học, vệ sinh, ngon miệng. Đội ngũ giáo viên bản xứ, trợ giảng tận tâm sẽ thay cha mẹ đồng hành bên con suốt mùa hè đáng nhớ.

Đội ngũ giáo viên bản xứ, trợ giảng sẽ đồng hành bên trẻ suốt mùa hè.

Trang bị kỹ năng cho tương lai

Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều biến động trên thế giới. Theo World Economic Forum và Deloitte, trong 10 năm tới, 50% công việc hiện tại sẽ được tự động hóa, và khoảng 97 triệu công việc mới sẽ ra đời. Thế hệ trẻ ngày nay cần những kỹ năng, phẩm chất khác biệt với thế hệ trước để sẵn sàng làm chủ thế giới mới trong tương lai.

Khóa học hè "The Summer of Game Changers" được xây dựng dựa trên xu hướng phát triển toàn cầu, nhằm bồi đắp cho trẻ 6 kỹ năng cần thiết của thế kỷ XXI: Tư duy phản biện, giao tiếp, hợp tác, khả năng sáng tạo, kiến thức công nghệ và khả năng tự hoàn thiện bản thân.

Bằng phương pháp học qua dự án (project-based learning), trẻ không ngừng được trải nghiệm và thử thách để mài giũa các kỹ năng. Mỗi dự án được thiết kế chi tiết, kết hợp các lớp ngoại khoá như “Nhà hùng biện tương lai”, “Ngôi sao sân khấu”… với những hiệu quả bất ngờ nhằm giúp trẻ hun đúc bản lĩnh đương đầu với mọi thay đổi, tạo nên ảnh hưởng tích cực trong tương lai.

Không chỉ giúp trẻ tìm lại mùa hè đích thực, khóa học “The Summer of Game Changers” 2022 tại ILA là lựa chọn lý tưởng mang đến cho trẻ sự phát triển toàn diện cả về tư duy, thể chất lẫn tâm hồn.