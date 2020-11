3 kiểu nhuộm tóc dành cho nữ đang là mốt

Tông màu lạnh thường được ưa chuộng vào mùa đông. Bên cạnh đó, nhiều xu hướng nổi tiếng sau khi sao Hàn Quốc lăng xê.

Vogue Đài Loan nhận định tóc nhuộm highlight đang phủ sóng vào năm 2020. Tuy nhiên, đây không phải sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng chuộng phong cách giản dị, nữ tính.

Bước sang mùa đông, nhiều cô gái muốn thay đổi kiểu tóc để mang đến tạo hình mới lạ. 3 gam màu dưới đây sẽ tương ứng với những cá tính khác nhau.

1. Màu nâu hạt dẻ khói

Sự khác biệt lớn nhất giữa nâu hạt dẻ khỏi và màu nâu nói chung là khả năng làm sáng da. Đây là gam màu thuộc tông lạnh, tạo điểm nhấn qua những ánh nâu.

Nâu hạt dẻ khói thuộc tông lạnh với ưu điểm lớn nhất là làm sáng da. Ảnh: @koichi_sat.

Gam màu này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng theo đuổi phong cách nhẹ nhàng. Phái đẹp không cần quá để ý đến lớp trang điểm khi nhuộm tông này nhờ khả năng làm sáng da. Ngoài ra, nâu hạt dẻ khói có ưu điểm lớn là lâu trôi.

2. Nhuộm highlight trong tóc mái

Nhờ sự ảnh hưởng của BlackPink, nhuộm trong tóc mái đang được giới trẻ Hàn Quốc và Nhật Bản ưa chuộng. Tạo hình của Lisa với tóc bob, nhuộm highlight mang đến vẻ ngoài đáng yêu, ẩn chứa sự cá tính.

Nhuộm highlight trong tóc mái dễ thực hiện với đa dạng sắc màu, không làm tối da. Ảnh: @hanjji.

Kiểu đầu này có phần màu giấu sau tóc mái. Tổng thể tạo nên hiệu ứng bắt mắt. Đối với nhiều người, tẩy cả đầu kén màu da, phụ thuộc vào độ ngắn hoặc dài của tóc. Nhuộm highlight trong tóc mái trở thành sự lựa chọn an toàn nhưng vẫn đảm bảo sự khác biệt.

3. Nhuộm tóc mái

Qua MV How you like that, Jennie đã khiến mốt nhuộm tóc mái phủ sóng. Màu đen và vàng được đánh giá là sự kết hợp độc đáo từ 2 gam tương phản.

Nhuộm tóc mái trở nên nổi tiếng nhờ Jennie. Ảnh: @ayanon_hair.

Đối với kiểu đầu này, chỉ nên để lộ phần nhỏ, khoảng 2-3 cm. Trong khi đó, số tóc còn lại sẽ giấu vào các lớp trong để tạo hiệu ứng highlight. Chi phí rẻ là ưu điểm giúp nhuộm tóc mái được yêu thích và dễ phủ sóng.