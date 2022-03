3 không gian ăn uống trang nhã ở quận 1

Thưởng thức ẩm thực trong không gian thanh lịch, gần gũi thiên nhiên là sự lựa chọn của nhiều người để tận hưởng và cân bằng cuộc sống.

Sự tinh tế trong việc bài trí không gian cùng cách chế biến và trình bày món ăn, thức uống hấp dẫn của 3 địa chỉ sau thu hút tín đồ ẩm thực và người yêu nghệ thuật đến trải nghiệm.



Le Comptoir

Hồ Huấn Nghiệp

Restaurant . 7-23h . 32.000-160.000 đồng/món

Là một bistro nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nơi đây có không gian mở, phục vụ các món Việt và Tây. Diện tích hạn chế, song vừa đủ tạo sự ấm cúng cho khách ghé thăm.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi hẹn đồng nghiệp đến địa điểm này thưởng thức ẩm thực, nhâm nhi cocktail. Ngồi ở đây, chúng tôi có thể ngắm phố xá. Ngoài ra, tiệm cũng sở hữu nhiều góc check-in đẹp.

Tôi cùng bạn đồng hành thưởng thức món cá hồi áp chảo được cuốn trong lớp thịt hun khói kết hợp sốt kem thì là. Mì Ý hải sản gồm mực, tôm và cá thu biển quyện phô mai mozzarella, sốt cà chua cũng khá ngon. Ngoài ra, xà lách gồm trái cây, rau rocket tươi cùng phô mai burrata kích thích vị giác với vẻ ngoài lạ mắt.

Bữa ăn sẽ không trọn vẹn nếu thiếu nước uống. Ly mocktail Sài Gòn Summer của tôi khá healthy với thành phần cam, thơm, chanh, syrup lựu. Bạn tôi thưởng thức Green Garden với sự kết hợp của táo, dưa leo, cần tây.

Điểm cộng là nhân viên phục vụ nhanh chóng. Nhà hàng nằm ở vị trí mặt tiền, nếu đi xe máy bạn có thể để trước quán, sẽ có bảo vệ trông coi miễn phí.







Paper & I

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Restaurant . 7h30-22h30 . 15.000-190.000 đồng/món

Quán bao gồm không gian tầng trệt và tầng 2 trong căn biệt thự kiểu Pháp cổ điển và trang nhã. Địa điểm này sở hữu nhiều góc check-in đẹp, âm nhạc nhẹ nhàng, cũng phù hợp với những bạn cần tìm cảm hứng sáng tạo cho công việc. Từ ban công, tôi có cơ hội ngắm cảnh quan xanh mát bên ngoài.

Theo cảm nhận cá nhân, hầu hết khách của quán đều trẻ trung, văn minh và lịch sự. Điều tôi hài lòng là thời điểm lượng khách đông nhưng không khí không quá ồn ào, vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Thực đơn được thiết kế sinh động. Ngoài sinh tố, cà phê, trà trái cây hay bánh ngọt, nơi đây còn phục vụ nhiều món mặn.

Tôi chọn thưởng thức cơm thố rau củ sốt teriyaki giá 110.000 đồng và trà bá tước hoa hồng hạt ý dĩ giá 85.000 đồng để nạp năng lượng cho ngày làm việc. Món ăn khá healthy và ngon, song về nước uống không quá đặc biệt, giá hơi cao.

Nhân viên phục vụ lịch sự. Nhìn chung, mọi thứ nơi đây mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.







PIECE of DRINK

Nguyễn Thị Minh Khai

Restaurant . 7h30-22h30 . 35.000-465.000 đồng/món

Với thiết kế theo mô hình bistro, địa điểm này mang đậm tính đương đại và hơi thở thành phố hoa lệ. Quán chỉ một tầng, song vẫn có khu vực trong nhà và ngoài vườn. Quầy pha chế được đặt ở vị trí trung tâm, giúp tôi dễ dàng quan sát barista pha chế món nước của mình.

Từng đến quán thưởng thức cà phê sáng, song tôi lại cảm giác vào buổi chiều tối không gian nơi đây có chiều sâu và mang tính tự sự hơn.

Thực đơn của tiệm hướng tới xu thế ăn uống healthy, low-carb. Tôi khá ưng ý vẹm xanh hữu cơ New Zealand bởi thành phần hải sản tươi ngon. Mì rau củ gồm bột mì, bột khoai tây, cà rốt, củ dền, cải bó xôi... cũng giúp bồi bổ sức khỏe. Ngoài ra, cá Hoki New Zealand và nấm bọc giấy bạc nướng kết hợp cơm tím than, salad trộn làm bữa ăn trở nên hài hòa.

Theo cảm nhận cá nhân, đồ ăn ngon một phần vì được nhân viên đem lên lần lượt nên đảm bảo độ nóng.

Khách cũng có thể nhâm nhi loạt món cocktail mojito, margarita để thư giãn. Các hương vị signature của tiệm như Pine love you, Rose Sunset... cũng mang đến trải nghiệm khác biệt khi bạn thưởng thức giữa không gian nhiều mảng xanh, thiên nhiên khoáng đạt này.

Khi order món và tính tiền bạn cần gọi nhân viên, không thanh toán tại quầy nên thời điểm lượng khách đông tôi phải đợi tương đối lâu. Mức giá nhìn chung khá cao nhưng chất lượng dịch vụ đáng trải nghiệm.