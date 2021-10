3 khoảng nghỉ mỗi ngày hạn chế 'sức tàn lực kiệt'

Không mất quá nhiều thời gian, chiến lược nghỉ 3 lần/ngày giúp bạn nạp năng lượng và minh mẫn hơn.

Không mất quá nhiều thời gian, chiến lược nghỉ 3 lần/ngày giúp bạn nạp năng lượng và minh mẫn hơn.

Mỗi người đều có 24h một ngày. Tuy nhiên, cách chúng ta sử dụng chúng sẽ quyết định chất lượng sống và kết quả công việc.

Nghiên cứu "The power of an energy microburst" năm 2013 đã chứng minh hầu hết người ở độ tuổi lao động sáng suốt nhất vào 8h sáng, đôi khi cần sự kích thích của ly cà phê quen thuộc. Sau đó, mức độ tập trung sẽ giảm dần khi về chiều.

Năng lượng quyết định tốc độ xử lý công việc. Đây là lý do cùng một loại báo cáo nhưng đôi khi bạn hoàn thành trong 30 phút, đôi khi mất thời gian gấp đôi.



Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy người biết nghỉ ngơi đúng lúc để nạp năng lượng sẽ chiến thắng burn out, hay còn gọi là hội chứng "sức tàn lực kiệt", nhờ vậy đạt hiệu suất tốt hơn.

Nếu bạn cảm thấy bản thân quá bận rộn, sau đây là gợi ý giúp bạn cân đối thời gian của mình.



Các khoảng nghỉ cần thiết hàng ngày

Theo Laura Vanderkam, tác giả chuyên viết về work-life balance trên Forge, một người đi làm cần nghỉ 3 lần/ngày để duy trì năng suất. Cụ thể:

Giờ nghỉ dành cho thể chất

Trong khoảng thời gian này, bạn có thể dành ra 15-30 phút di chuyển một chút cho cơ thể được linh hoạt hơn. Nếu có thể, hãy đến phòng tập hoặc vươn vai, dạo quanh văn phòng.

Nếu vẫn đang làm việc tại nhà, bạn có thể tập thể dục với các video hướng dẫn online hay nhảy dây, thực hiện 1-2 bài tập giãn cơ.

Giờ nghỉ để tương tác xã hội

Tập trung cao độ trong giờ làm là tốt, nhưng giao tiếp sẽ giúp bạn mở rộng kết nối của mình, đồng thời để não thư giãn sau vài tiếng căng thẳng.

Thông thường, đây chính là giờ ăn trưa. Bạn có thể tạm rời chiếc máy tính, điện thoại và dành trọn sự chú ý vào bữa cơm với gia đình, đồng nghiệp.

Nếu sống một mình, hãy thử gọi bạn bè hay một người thân để tâm sự. Bên cạnh việc chia sẻ, họ có thể đưa ra lời khuyên giúp bạn gỡ các khúc mắc trong công việc.

Giờ nghỉ cho tinh thần

Cầu nguyện, thiền, nghe nhạc, đọc sách,... đều là các hoạt động bạn có thể làm lúc này. Giống với thể chất, tâm hồn bạn cũng cần những "món ăn tinh thần" để duy trì trạng thái khỏe mạnh, tích cực.

Nói cách khác, bạn có thể làm bất cứ điều gì đem đến sự thư thái cho tâm hồn và kết nối nguồn năng lượng bên trong.

Ví dụ, trong 4 tháng work from home, không ít dân văn phòng chọn thời điểm xế chiều để thực hành chánh niệm, nghĩa là bạn thả lỏng, cảm nhận xung quanh bằng các giác quan và tập trung vào hiện tại.



Sắp xếp giờ nghỉ như thế nào cho hợp lý?

Tại nhiều cửa hàng thức ăn nhanh ở nước ngoài, nhân viên thường làm việc theo ca, và mỗi ca lại có từ 2 đến 3 lần nghỉ.

Verywell Mind đề xuất để tỉnh táo và tránh burn out về lâu dài, hàng ngày, bạn nên nghỉ giải lao vào giữa buổi sáng, giữa buổi trưa và cuối ngày trước khi kết thúc công việc.

Các khoảng nghỉ không cần dài. Thực tế, dù chỉ dừng tay 1-5 phút, cơ thể con người cũng đã được hồi phục ít nhiều, theo báo cáo năm 2020 trên Journal of Occupational Health Psychology.

Và chắc hẳn ai cũng có thể rảnh rỗi ít nhất 60 giây/ngày.