3 giá trị nổi bật của khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village

Sau Sun Grand Boulevard, Sun Property tiếp tục giới thiệu dự án Sun Riverside Village tại Sầm Sơn với những giá trị đặc sắc.

Những sản phẩm khác biệt, mới mẻ của dự án Sun Riverside Village đã góp phần làm nên thương hiệu của nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group). Dưới đây là 3 giá trị độc đáo tạo điểm nhấn cho khu đô thị đa công năng này.

Đô thị sinh thái ven sông tại Sầm Sơn

Nếu trước đây, Sầm Sơn chỉ phát triển ở khu vực bãi biển phía đông mà bỏ quên dòng sông Đơ đầy tiềm năng ở phía tây, thì nay, Sun Group mang đến khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp, được quy hoạch bài bản ven sông Đơ.

Tọa lạc tại điểm hợp lưu của 3 dòng chảy sông Đơ, sông Mã, biển Sầm Sơn, Sun Riverside Village gồm hệ thống biệt thự, shophouse thuộc 4 phân khu The River, Festival Avenue, The Harbor và The Link cùng hệ thống tiện ích, cảnh quan được đầu tư ấn tượng.

Sun Riverside Village nằm trong hệ sinh thái của Sun Group tại Sầm Sơn. Ảnh phối cảnh minh họa.

Tại Sầm Sơn, đô thị sinh thái nghỉ dưỡng ven sông Sun Riverside Village có thể kết nối dễ dàng đến công viên Sun World rộng 33,6 ha; trục đại lộ thương mại dài 2,6 km, rộng 120 m; khu đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard và quảng trường biển trung tâm bãi biển Sầm Sơn… Nằm trong quần thể dự án của Sun Group, Sun Riverside Village hứa hẹn phát huy lợi thế khi hệ sinh thái này hoàn thiện.

Ngoài việc đem đến một khu đô thị, Sun Property còn góp phần “đánh thức” tiềm năng nghỉ dưỡng sinh thái, giải trí ven sông của Sầm Sơn, không chỉ tạo mỹ quan đẹp mà còn kiến thiết hạ tầng, khởi sinh thịnh vượng cho vùng đất, “kích hoạt” tâm mạch phồn thịnh 3 dòng chảy. Do đó, sự xuất hiện của Sun Riverside Village được đánh giá tạo nên bước chuyển mình của thành phố theo hình mẫu đô thị biển trên thế giới.

Dấu ấn Miami sắc nét

Không chỉ gây ấn tượng về vị trí, Sun Riverside Village còn đem chất sống Miami đến Sầm Sơn.

Cảm hứng Miami tại Sun Riverside Village. Ảnh phối cảnh minh họa.

Lấy cảm hứng từ thiên đường nghỉ dưỡng nước Mỹ, hiện thân cho sự phát triển của nghệ thuật đương đại và nét văn hóa đậm chất Mỹ Latin, đội ngũ kiến trúc sư kỳ vọng biến Sun Riverside Village thành “Miami giữa phố biển Sầm Sơn” sống động, nơi hai phong cách kiến trúc đặc trưng Miami được hòa phối tinh tế, sáng tạo.

Theo đó, lối kiến trúc Art Deco được tái hiện khéo léo tại các căn shophouse, điển hình là phân khu Festival Avenue hay trục đường chính giữa phân khu The Link - nơi sẽ trở thành trung tâm mua sắm sầm uất, thời thượng. Những gam màu pastel đa sắc, sự kết hợp hình khối đặc trưng Art Deco hứa hẹn đem đến cư dân và du khách cảm xúc chân thực như đang dạo bước ở Miami.

Trong khi đó, những căn biệt thự lại chứa đựng ngôn ngữ kiến trúc tân thuộc địa Tây Ban Nha cổ điển, sang trọng với sự kết hợp của các tông màu đặc trưng là trắng, đỏ, nâu đất, hòa phối với sắc xanh cây lá. Những khung cửa mái vòm cao rộng không chỉ đón nắng gió tự nhiên, mà còn tạo nên sắc màu Tây Ban Nha lãng mạn.

Cùng với kiến trúc, chất sống Miami tại Sun Riverside Village còn thể hiện qua cảnh quan tiện ích đa dạng. Hệ thống công viên nội khu mang đậm những đặc trưng của vùng đất bên kia địa cầu như công viên bãi biển Miami, công viên Broadway, công viên Art Deco. Trong tương lai, nơi đây diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, phục vụ đa dạng nhu cầu của cư dân và khách nghỉ dưỡng.

Phân khu The Link hưởng lợi từ hệ thống tiện ích đa dạng của khu đô thị. Ảnh phối cảnh minh họa.

Đặc biệt, phân khu The Link mới ra mắt được ví như phiên bản thu nhỏ của Little Havana và Little Haiti, tiếp nối dòng cảm hứng Miami chủ đạo tại Sun Riverside Village. Hệ thống tiện ích nằm ở lõi giữa phân khu gồm các công viên Carnival, Rumba, Latin, Caribe và nhiều tiện ích như sân thể thao, vườn hoa, khu vui chơi, quảng trường vũ hội, phố đi bộ ẩm thực… hứa hẹn thổi bừng sắc màu nồng nhiệt của văn hóa Mỹ Latin tại The Link. Đây cũng là không gian phù hợp để tổ chức sự kiện như lễ hội hóa trang, rượu, ẩm thực, trưng bày xe cổ vintage…

Khu đô thị đa năng

Với vị trí đắc địa về phong thủy, giao điểm 3 dòng chảy đón sinh khí thịnh vượng, chủ đầu tư Sun Riverside Village mong muốn đem đến cuộc sống viên mãn cho gia chủ như kỳ nghỉ trong mơ.

Tuy nhiên, Sun Riverside Village không chỉ là tâm điểm hội tụ cư dân về an cư lâu dài, mà còn hút hàng triệu lượt khách đến nghỉ dưỡng, giải trí, thưởng thức phong vị Miami giữa phố biển Sầm Sơn, đem đến tiềm năng cho các dịch vụ lưu trú, kinh doanh thương mại.

Không gian sống - nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên tại Sun Riverside Village. Ảnh phối cảnh minh họa.

Những căn biệt thự, shophouse thuộc phân khu The Link được ví như “hàng hiếm” không chỉ bởi vị trí mặt sông Đơ ngắm trọn công viên bãi biển Miami, cầu Nhật Thực, đường dạo bộ bên sông, mà còn kết nối thuận tiện với đại lộ Nam sông Mã cùng tuyến đường huyết mạch Tây Sầm Sơn. Đây là cửa ngõ đón trọn dòng khách du lịch đến Sầm Sơn, trải nghiệm hệ sinh thái của Sun Group.

Với mật độ xây dựng 25,6%, The Link dành không gian rộng lớn ở lõi giữa cho cảnh quan, tiện ích trường học, công viên, trung tâm y tế…, đáp ứng nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng lâu dài của cư dân. Các tiện ích cao cấp như quảng trường vũ hội, khu phố mua sắm, tiểu cảnh trang trí… cũng trở thành thỏi nam châm giữ chân du khách.

Sống thượng lưu, nghỉ dưỡng cao cấp, đầu tư hiệu quả được xem là những đặc quyền tạo nên sức hút của khu đô thị đa công năng Sun Riverside Village. Kết quả kinh doanh khả quan, với gần 100% sản phẩm của 3 phân khu ra mắt đầu tiên được hấp thụ hoàn toàn sau 2 tháng, trở thành bảo chứng sức hút của phân khu thứ tư The Link.

Đặc biệt, khi chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, The Link hứa hẹn trở thành cái tên sáng trên thị trường địa ốc xứ Thanh đầu năm nay.