3 điều TV Samsung xóa bỏ trong không gian sống cao cấp

Với việc tích hợp loạt giải pháp thông minh, các dòng TV Samsung thể hiện tham vọng của gã khổng lồ trong chiến lược tái thiết kế không gian sống hiện đại.

Những năm gần đây, kích thước của những chiếc TV ngày càng lớn và chiếm nhiều không gian trong phòng khách. Vì thế, các nhà sản xuất nỗ lực tìm giải pháp thiết kế cho không gian sống, đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn công năng.

Không còn dây nối và các phích cắm

Trước đây, TV thường được đặt cố định ở một góc phòng, nhằm giấu những sợi cáp tín hiệu và nguồn điện. Các loại dây nhợ của TV gây ảnh hưởng thẩm mỹ căn phòng.

Xác định TV là thiết bị linh động, có thể được bố trí ở bất kỳ không gian nào trong ngôi nhà, Samsung không ngừng thay đổi ngôn ngữ thiết kế để đưa ra giải pháp, cải thiện trải nghiệm của người dùng.

One Connect Box ra mắt vào năm 2013, đánh dấu nỗ lực đầu tiên của gã khổng lồ Hàn Quốc trong việc kết nối tất cả dây cáp A/V cho TV vào trung tâm duy nhất. Năm 2017, Samsung giới thiệu cáp đôi siêu mảnh cũng là tiền đề cho việc ra mắt One Invisible Connection trong năm 2018. Đây là giải pháp tích hợp dữ liệu và nguồn điện vào một dây cáp và được áp dụng cho dòng TV QLED.

Tất cả dây nối được tích hợp, giúp không gian trong nhà trở nên gọn gàng hơn.

Chia sẻ về quá trình nghiên cứu One Invisible Connection, Mingu Roh từ bộ phận Chiến lược sản phẩm của Samsung cho biết: “Chúng tôi phát triển một giải pháp sử dụng SerDes tốc độ cao, truyền tín hiệu quang học và công nghệ bù lỗi nhằm tích hợp các dây cáp dữ liệu và dây nguồn vào một sợi cáp siêu mỏng”.

Được hoàn thiện từ chất liệu trong suốt, cáp quang One Invisible Connection giúp sắp xếp không gian xung quanh TV dễ dàng hơn. Dây cáp đi kèm TV có độ dài 5 mét, có thể kéo dài ra đến 15 mét khi cần.

Giải pháp này giúp các dòng TV QLED của Samsung được giải phóng khỏi các trở ngại về không gian. Người dùng không phải trải qua quá trình sắp xếp đống dây cáp rối rắm. TV cũng nhờ vậy mà không cần được đặt gần các ổ điện hay trước sofa trong phòng khách. Thay vào đó, người dùng có thể bố trí TV ở bất kỳ vị trí nào, đáp ứng nhu cầu trang trí căn phòng theo nhiều phong cách.

Chiếc TV “tàng hình”

Ngày 7/3/2018, khán giả có mặt tại sự kiện First Look 2018 diễn ra tại New York, Mỹ, lần đầu tiên chứng kiến chiếc TV QLED ẩn mình vào bức tường phía sau. Đó là ngày Samsung ra mắt Ambient Mode - thành quả sáng tạo dựa trên thấu hiểu khách hàng của hãng công nghệ hàng đầu Hàn Quốc.

Ambient Mode giúp TV QLED của Samsung trở nên “tàng hình” và cung cấp nhiều tính năng hữu ích.

Chia sẻ về quá trình nghiên cứu để phát triển Ambient Mode, Choi Yoojin, nhà thiết kế UX (trải nghiệm người dùng) tại Samsung cho biết, nhiều khách hàng không muốn nhìn thấy màn hình màu đen trong phòng khách của họ khi tắt TV. Bên cạnh đó, 70-80% các hộ gia đình sử dụng sơn tường có màu sáng và không có họa tiết phức tạp. Đó là điểm khởi đầu cho việc phát triển một thuật toán cho phép giả lập màu sắc, hoa văn và họa tiết sau khi phân tích bức tường sau lưng.

Bắt đầu được tích hợp trên các TV QLED 2018, Ambient Mode thể hiện khả năng kết nối công nghệ hiệu quả với người dùng, thông qua việc phát hiện khi người dùng không ở gần hoặc khi đèn tắt nhờ tính năng Bluetooth Low Energy và tự động tắt nguồn. Chức năng này làm giảm tiêu thụ năng lượng và kéo dài tuổi thọ của TV.

Ambient Mode cũng chấm dứt hiện diện của màn hình đen khi TV không hoạt động, thay thế bằng hình nền được cá nhân hóa, dự báo thời tiết, hay các hoa văn được tổng hợp khối màu từ không gian. Chiếc TV mang đến sức sống và sự hài hòa cho không gian sống, trở thành một phần không thể thiếu của ngôi nhà.

Thời đại của những chiếc TV không chỉ để xem

Nằm trong chiến lược kết nối vạn vật mà Samsung đặt ra từ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2018, SmartThings ở năm 2020 từng bước thực hiện cam kết mà gã khổng lồ Hàn Quốc đưa ra: Biến IoT trở nên dễ dàng và kết nối thông suốt hơn, giúp người dùng làm những điều chưa từng có.

Với hệ sinh thái SmartThings, chiếc TV được Samsung đặt vào trung tâm kết nối cho toàn bộ căn nhà. Người dùng có thể kiểm tra bên trong tủ lạnh Family Hub ngay trên màn hình chỉ với một vài thao tác, trong khi vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình ưa thích. Việc điều khiển đèn, điều chỉnh nhiệt độ cũng có thể hiển thị trên màn hình TV theo cách tương tự.

Mọi thiết bị thuộc hệ sinh thái SmartThings của Samsung bao gồm TV QLED đều có thể kết nối với nhau thông qua Wi-Fi.

Với tầm nhìn lấy con người là trung tâm, Samsung tập trung vào chăm sóc cá nhân hóa, tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của người tiêu dùng bằng cách đáp ứng các nhu cầu cá nhân của họ. Sự đổi mới trong từng sản phẩm mà Samsung mang đến cũng nhằm đạt mục đích nâng cao trải nghiệm sống của người dùng.

Từ những nỗ lực của Samsung trong đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, những chiếc TV QLED trong không gian sống hiện đại không còn dây nhợ rắc rối, nền đen lớn, khung viền dày. Đồng thời, một chiếc TV đơn thuần, truyền thống cũng “biến mất”.

Thay vào đó, dòng TV thông minh trở thành một phần của không gian nghệ thuật được cá nhân hóa theo từng người dùng, là mảnh ghép của hệ sinh thái nhà thông minh và cũng là tham vọng tái thiết kế không gian sống từ gã khổng lồ Hàn Quốc.

Bằng việc tích hợp và nâng tầm chiếc TV, Samsung tạo được vị thế vững chắc trên đường đua công nghệ, củng cố kỷ lục 14 năm liền là thương hiệu TV bán chạy nhất toàn cầu.