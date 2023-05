3 điều kiện để Lukaku thoát khỏi Chelsea

Theo Gazzetta dello Sport, nếu muốn ở lại Inter vào mùa tới, Lukaku cần 3 điều kiện sau xảy ra cùng lúc. Đầu tiên, Chelsea và HLV mới của CLB này không cần Lukaku.

Thứ hai, Inter phải giành được vé dự Champions League vào mùa sau. Cuối cùng, Chelsea phải để Lukaku tới Inter theo dạng cho mượn với chi phí gần như bằng 0, và tiền đạo người Bỉ phải chấp nhận giảm mạnh lương.

Những nguồn tin tại Anh cho biết rất khó để 3 điều kiện này cùng xảy ra. HLV được cho là sẽ ngồi vào ghế nóng tại Chelsea mùa tới, Mauricio Pochettino, muốn Lukaku ở trong kế hoạch của mình tại sân Stamford Bridge.

Hai điều kiện còn lại dễ hơn, nhưng cũng không đến mức chắc chắn hoàn toàn. Inter đang đứng thứ 4 tại Serie A nhưng bằng điểm đội đứng thứ 5 và 6. Tại Champions League, Nerazzurri có mặt ở bán kết. Tuy nhiên, nếu muốn vô địch và giành vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa sau với tư cách ĐKVĐ, Inter buộc phải đánh bại Milan trước khi thắng một trong hai CLB cực mạnh là Real Madrid và Man City ở chung kết.

Điều kiện cuối cùng có thể xem là khả thi hơn cả. Chelsea gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lương vào mùa tới khi CLB này khả năng cao không thể dự cúp châu Âu. Việc đẩy Lukaku theo dạng cho mượn sẽ giảm bớt phần nào chi phí. Lukaku sau khi trở lại Chelsea và gây thất vọng nặng nề ở mùa trước giờ không muốn quay lại nước Anh. Chân sút người Bỉ được cho sẵn sàng giảm lương để ở lại Inter.

Trước chiến thắng Lazio 3-1 ở Serie A cuối tuần vùa qua, Giám đốc Beppe Marotta của Inter nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa rõ tương lai của Lukaku. Tuy nhiên, cậu ấy yêu Inter và muốn ở lại đây. Đấy là điều quan trọng".

Lukaku đang nhận mức lương 7,5 triệu euro/mùa tại Inter, cao nhất đội. Sau chuỗi phong độ tồi tệ kéo dài kể từ đầu mùa, chân sút người Bỉ đang lấy lại phong độ khi mùa giải bước tới giai đoạn quan trọng nhất.

Ở chiến thắng 3-1 trước Lazio, Lukaku lập cú đúp kiến tạo giúp Inter ngược dòng để trở lại Top 4. Trước đó, chân sút người Bỉ ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Empoli, chấm dứt chuỗi 6 trận chỉ hòa và thua của Nerazzurri tại Serie A.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.