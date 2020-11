3 điều giúp Vinhomes Ocean Park xây dựng cộng đồng dân cư sôi động

Mong muốn xây dựng một cộng đồng sôi động tại phía đông Hà Nội, Vinhomes Ocean Park thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thú vị, đẩy mạnh thu hút người mua nhà lẫn khách thuê.

Chính thức vận hành từ cuối quý I, Vinhomes Ocean Park đã chào đón hàng nghìn gia đình chuyển về an cư. Nhịp sống của khu đô thị này được chủ đầu tư chú trọng phát triển theo hướng sôi động và văn minh.

Tổ chức nhiều hoạt động phong phú

Đời sống tinh thần của Vinhomes Ocean Park vốn giàu cảm hứng từ biển xanh, cát trắng, nay thêm thú vị với hàng loạt hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ.

Vào đầu tháng 10, Vinhomes Ocean Park đã tổ chức sự kiện săn kho báu Caribbean The Treasure Hunt, thu hút lượng lớn người tham dự. Chương trình để lại nhiều ấn tượng với những tiết mục văn nghệ thú vị từ chính cư dân của khu đô thị.

Gần 10.000 người tham dự “Caribbean The Treasure Hunt - Săn tìm kho báu phong cách Ca-ri-bê”.

Tiếp nối sự kiện Caribbean The Treasure Hunt, 100 cư dân nhí đã hào hứng thể hiện tài năng qua cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước của em”. Hơn 100 tác phẩm dự thi thể hiện năng khiếu hội họa, thế giới quan đầy sáng tạo của các em.

Không gian sống cùng cây xanh và biển hồ qua lăng kính các cư dân nhí.

Nối dài chuỗi hoạt động trên sẽ là sự kiện “Ngày hội vui khỏe Vinhomes Ocean Park 2020” vào trung tuần tháng 11. Đây là sự kiện được cộng đồng cư dân yêu thể thao mong đợi, với nhiều bộ môn như chạy bộ marathon, bóng đá, tennis, cờ vua thiếu nhi, thử thách vận động liên hoàn...

Thể thao và văn nghệ là 2 món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống cư dân Vinhomes Ocean Park.

Chú trọng xây dựng cộng đồng khách thuê

Bên cạnh cộng đồng cư dân hiện có, Vinhomes Ocean Park cũng đang thu hút một lượng khách thuê đông đảo thông qua chương trình kết nối chủ sở hữu căn hộ và khách thuê.

Theo đó, chủ sở hữu có nhu cầu cho thuê căn hộ, khi tham gia chương trình này sẽ được hưởng mức giá cho thuê từ 6,3 triệu đồng đến gần 14 triệu đồng/tháng cho một căn hộ đã trang bị nội thất cơ bản và đồ điện tử; hoặc từ 3,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/tháng với căn hộ chỉ có nội thất cơ bản.

Còn khách thuê sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống cao cấp với mức giá 2-5 triệu đồng/tháng cho căn hộ được trang bị đồ cơ bản, hoặc 4,8-11,9 triệu đồng/tháng cho căn hộ trang bị đầy đủ nội thất cơ bản và đồ điện tử.

Không chỉ đóng vai trò kết nối, Vinhomes còn hỗ trợ trả phần tiền thuê chênh lệch cho chủ căn hộ. Chương trình đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập một cộng đồng cư dân sôi động, giúp Vinhomes Ocean Park nói riêng và khu vực phía đông Hà Nội nói chung thu hút nguồn khách tự nhiên, góp phần gia tăng giá trị đầu tư cho các chủ căn hộ.

Chính sách hỗ trợ tốt

Hướng đến các gia đình trẻ chưa tích lũy đủ tài chính, Vinhomes Ocean Park liên tiếp đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ tài chính, giúp rút ngắn thời gian sở hữu không gian sống riêng.

Chỉ cần khoản tích lũy ban đầu từ 225 triệu đồng (tương đương 15% giá trị căn hộ), người mua có thể đứng tên một căn hộ tại phân khu Sapphire 1 - Sapphire by The Sea của Vinhomes Ocean Park. Ngoài ra, người mua sẽ hưởng lãi suất 0% lên tới 80% giá trị căn hộ, cao hơn 10% so với thông thường.

Thời gian hỗ trợ lãi suất lên tới 27 tháng, áp dụng với các dòng căn hộ có diện tích tối ưu nhất dành cho các cặp đôi hoặc gia đình trẻ 3-4 thành viên, gồm 1PN+1 và 2PN+1.

Các gia đình có thể sở hữu căn hộ Vinhomes Ocean Park chỉ từ 225 triệu đồng.

Các căn hộ tại Sapphire 1 - Sapphire by The Sea sẽ được bàn giao ngay từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021, trước thềm Tết Nguyên đán. Các gia đình sẽ có tới hơn 2 năm ở nhà mới mà không phải trả bất kỳ khoản nợ gốc và lãi ngân hàng nào.

Nhận nhà trong giai đoạn tháng 11 đến hết tháng 12, các chủ nhân cũng sẽ được nhận thêm voucher mua xe máy điện Klara S trị giá 20 triệu đồng; hoặc voucher lên tới 200 triệu đồng mua xe ôtô VinFast.