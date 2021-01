3 điện thoại Vsmart đáng mua có giá tốt dịp Tết

Ba mẫu điện thoại Vsmart bán chạy trong dịp mua sắm Tết tại Thế Giới Di Động nhờ ưu đãi tốt, thiết kế trẻ trung và tính năng hiện đại.

Theo đại diện TGDĐ, chất lượng cao cùng mức ưu đãi tốt đã giúp điện thoại Vsmart được nhiều khách hàng lựa chọn trong những ngày cận Tết. Đáng chú ý, 2 mẫu smartphone Vsmart Aris Pro và Vsmart Live 4 nhận được sự quan tâm của khách hàng và được vinh danh với 3 hạng mục “Điện thoại dẫn đầu trào lưu công nghệ”, “Sản phẩm công nghệ sáng tạo 2020” và “Điện thoại phổ thông xuất sắc” tại một giải thưởng công nghệ uy tín.

Vsmart Series (Aris /Aris Pro)

Aris/Aris Pro là serie điện thoại cao cấp của Vsmart, trang bị nhiều công nghệ hiện đại như chip bảo mật lượng tử quantum QRNG, khóa mềm FIDO2 an toàn dữ liệu. Vsmart Aris Pro được tích hợp camera ẩn dưới màn hình (camera under display - CUD) cùng công nghệ chụp ảnh VCam Kristal do Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI (đơn vị thuộc Vingroup) phát triển. Đây là công nghệ nhiếp ảnh sử dụng AI, cho phép chụp ảnh với chất lượng tốt mà không hiển thị camera trên giao diện.

Về thiết kế, Vsmart Aris series mang phong cách hiện đại, thời thượng với các đường nét bo tròn tinh xảo. Cả hai đều được trang bị màn hình AMOLED Full HD+ 19,5:9 và khung kim loại cứng cáp. Mặt lưng của máy chế tác từ chất liệu kính sang trọng với 2 lựa chọn màu bắt mắt là xám nhật thực và lục cực quang.

Nhờ sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 730 8 nhân, bộ đôi cho hiệu năng mạnh mẻ, xử lý tác vụ nhanh nhạy, mượt mà. Cùng với đó, nhờ tích hợp công nghệ giả lập âm thanh không gian đa hướng Spatial upmix gaudio, Aris/Aris Pro giúp người có được trải nghiệm xem phim, chơi game, nghe nhạc chân thật, sống động.

Vsmart Aris Pro từng được vinh danh ở hạng mục "Điện thoại dẫn đầu trào lưu công nghệ" và "Sản phẩm công nghệ sáng tạo năm 2020” tại giải thưởng uy tín.

“Vsmart Aris Pro trong tầm giá 9 triệu, thiết kế phù hợp với người dùng chú trọng tính thẩm mỹ cao. Khi xem phim, chiến game, màn hình máy cho màu sắc rực rỡ và chi tiết, hiển thị tốt ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Khả năng chụp hình của smartphone này khá ấn tượng, những bức ảnh thu về đáp ứng đủ cho yêu cầu công việc của tôi”, streamer Huỳnh Nhật Hoa đưa ra đánh giá.

Streamer Huỳnh Nhật Hoa đánh giá máy chiến game tốt, chụp ảnh chuyên nghiệp.

Tại Thế Giới Di Động, Vsmart Aris Pro đang được giảm 1 triệu đồng còn 8,99 triệu đồng; Vsmart Aris 6 GB/64 GB giảm 1,5 triệu đồng còn 5,99 triệu đồng; Vsmart Aris 8 GB/128 GB giảm 300.000 đồng còn 7,19 triệu đồng (áp dụng đến 16/2).

Vsmart Live 4

Vsmart Live 4 là một trong những chiếc điện thoại phổ thông có cấu hình phần cứng tốt nhất trong tầm giá 4,5 triệu đồng. Nhận giải thưởng “Điện thoại phổ thông xuất sắc năm 2020”, Vsmart Live 4 đã giúp VinSmart đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc tự chủ 100% từ thiết kế, hệ điều hành và sản xuất.

Smartphone này phù hợp với người dùng năng động nhờ vẻ ngoài hiện đại với mặt lưng giả kính mờ hiện đại, trẻ trung. Máy có thiết kế màn hình lớn 6,5 inch, cụm 4 camera sau hiện đại, có khả năng chụp thiếu sáng bằng camera AI 48MP.

Vsmart Live 4 được trang bị cấu hình mạnh, sử dụng bộ vi Snapdragon 675, RAM 4 GB và ROM 64 GB. Máy phục vụ tốt các nhu cầu giải trí liên tục như xem phim, chơi game, nghe nhạc… với khả năng xử lý mượt mà, nhanh nhạy.

Vsmart Live 4 từng nhận giải "Điện thoại phổ thông xuất sắc năm 2020".



Khi mua Vsmart Live 4 tại Thế Giới Di Động từ nay đến 16/2, khách hàng sẽ được giảm 500.000 đồng cho phiên bản 6 GB/64 GB, giá còn 4,29 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 4 GB/64 GB độc quyền tại Thế Giới Di Động sẽ được giảm 400.000 đồng, giá còn 3,99 triệu đồng.

Vsmart Joy 4

Ở tầm giá phổ thông, Vsmart Joy 4 là phiên bản rút gọn của Live 4 về cấu hình và camera. Với màn hình đục lỗ lớn 6,53 inch, độ phân giải là Full HD+ kết hợp tấm nền IPS LCD, máy cho trải nghiệm hình ảnh chân thật khi xem phim, chơi game. Dù mức giá chỉ tầm 3 triệu động, khả năng chụp ảnh của Vsmart Joy 4 vẫn được đánh giá khá cao nhờ trang bị bộ 4 camera sau, tự động xử lý hình ảnh đẹp mắt hơn bằng công nghệ AI.

Để đáp ứng nhu cầu giải trí liên tục của người dùng, Vsmart Joy 4 được trang bị viên pin 5.000 mAh kết hợp sạc nhanh QuickCharge 3.0 công suất 18 W. Theo nhà sản xuất, thời lượng pin của máy lên đến 62 giờ nghe nhạc online, 45 giờ đàm thoại hay 22 giờ xem video online.

Vsmart Joy 4 được nhiều người dùng yêu thích ở tầm giá 3 triệu đồng.

Từ nay đến hết 16/2, Thế Giới Di Động sẽ giảm giá 300.000 đồng cho Vsmart Joy 4 6GB/64 GB độc quyền tại Thế Giới Di Động, giá còn 3,69 triệu đồng, phiên bản 4GB/64 GB sẽ được giảm 200.000 đồng, giá còn 3,39 triệu đồng. Vsmart Joy 4 3GB/64 GB giảm 400.000 đồng, còn 2,89 triệu đồng, áp dụng đến 21/2.