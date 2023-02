3 điểm đáng chú ý tại V.League 1 mùa giải 2023 sau 2 vòng

Sau 2 vòng đấu, giải bóng đá VĐQG V.League 1 mùa giải 2023 phát sóng trên hệ thống FPT Play đã để lại nhiều điểm nhấn về màn thể hiện của các tài năng trẻ.

2 vòng đấu mở màn giải Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf V.League 1-2023 (Night Wolf V.League 1-2023) đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc đặc biệt với những trận cầu gay cấn và kịch tính. Dấu ấn của ngoại binh, màn thể hiện ấn tượng của các cầu thủ trẻ là những điểm nhấn sau 2 vòng đấu đầu tiên.

Dấu ấn ngoại binh

Các ngoại binh tại V.League 1 mùa giải năm nay vẫn cho thấy vai trò quan trọng của mình. Bộ 3 ngoại binh sáng giá gồm Tsoumou, Gustavo Henrique và Jhon Cley của CLB Công an Nhân dân cho thấy sự hiệu quả trên hàng công. Cả 5 bàn thắng của đội bóng HLV Foiani đều được ghi do công của bộ 3 này. Trong đó, Tsoumou là cái tên đã đóng góp một cú hat-trick vào lưới thủ thành Đặng Văn Lâm ở trận đại thắng của CLB Công an Hà Nội trước Topenland Bình Định tại vòng 1.

Các ngoại binh để lại dấu ấn đậm nét tại V.League 2023.

Thế lực mới Thép Xanh Nam Định cũng đang hài lòng với bản hợp đồng mới mang tên Hendrio. Cựu cầu thủ trẻ của lò La Masia đã ghi dấu giày ở cả 2 bàn thắng của đội bóng thành Nam tính đến lúc này. Anh ghi bàn thắng quyết định giúp Thép Xanh Nam Định thắng CLB TP.HCM và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở trận gặp SHB Đà Nẵng.

Với Becamex Bình Dương, cả 3 bàn thắng của đội bóng đất Thủ đều do Rimario thực hiện. “Vua phá lưới” V.League 1 mùa giải 2022 tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn sắc bén của mình. Ngoài ra, những ngoại binh đáng chú ý khác như Bruno Catanhede (CLB Thanh Hóa), Rafaelson, Jermie Lynch (Topenland Bình Định) hay Lucao do Break và Wilian (CLB Hà Nội) đều cho thấy những dấu ấn đậm nét với các pha làm bàn đẳng cấp.

Nhiều câu lạc bộ vẫn đang chạy đà

Sau 2 vòng đầu tiên, một vài đội bóng dường như vẫn chưa đạt phong độ cao nhất. CLB TP.HCM là cái tên đang gây nhiều tranh cãi. Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành thi đấu nhiệt tình nhưng lại thường xuyên mắc những lỗi phòng ngự không đáng có ở những thời điểm quyết định của trận đấu.

CLB TP.HCM đang gây thất vọng lớn.

Tương tự thầy trò HLV Vũ Tiến Thành, tân binh CLB Khánh Hòa cũng giành được điểm số sau 2 trận đầu tiên. Đội bóng phố biển dù thi đấu nỗ lực nhưng hàng thủ không thực sự chắc chắn đã khiến CLB Khánh Hòa đánh rơi điểm số đáng tiếc.

Bên cạnh đó, một đại diện khác khu vực phía Nam là Becamex Bình Dương cũng chưa gặp may. Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng chiến thắng vẫn đang “lảng tránh” đội bóng đất Thủ. Các đội bóng cần sớm vực dậy tinh thần để tiếp tục bước vào những trận đấu cam go trước mắt.

Màn trình diễn ấn tượng của những tài năng trẻ

Vòng 1 V.League 2023 không chỉ có màn trình diễn của các tuyển thủ quốc gia hay ngôi sao ngoại binh, loạt tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam cũng không bỏ lỡ cơ hội này để phô diễn tài năng của mình.

Cầu thủ trẻ Trần Nam Hải thi đấu chói sáng.

“Viên ngọc thô” Trần Nam Hải (sinh năm 2004) của Sông Lam Nghệ An là người ghi bàn thắng ấn tượng vào lưới SHB Đà Nẵng trong trận đấu đầu tiên. Cầu thủ 19 tuổi này ghi dấu ấn với cú sút chéo góc đẳng cấp. Sao trẻ Trần Danh Trung (sinh năm 2000) cũng đóng vai người hùng cho CLB Viettel. Anh “nổ súng” gỡ hòa 1-1, giữ lại 1 điểm quý giá cho đội bóng áo lính trong trận gặp CLB Hà Nội.

Tại Hoàng Anh Gia Lai, Dụng Quang Nho, Thanh Nhân và Bảo Toàn cũng đã có những màn thể hiện tốt với lối chơi của HLV Kiatisak ở 2 trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương vừa qua. Bộ 3 tài năng trẻ này sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén. Với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, HLV Kiatisak đang khá yên tâm vào bộ khung của mình sau sự ra đi của những ngôi sao hàng đầu như Công Phượng, Văn Toàn và Xuân Trường.

Với những điểm nhấn rõ nét về lối chơi tấn công đẹp mắt của các cầu thủ hay chất lượng ngoại binh, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang mong chờ diễn biến hấp dẫn tiếp theo tại vòng 3 Night Wolf V.League 1-2023.