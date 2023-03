3 địa chỉ ‘phá cách’ của ẩm thực đảo quốc sư tử

Bên cạnh tôn vinh các yếu tố di sản đặc trưng, sự biến tấu và phá cách trong lĩnh vực ẩm thực mở ra cánh cửa cho thực khách trải nghiệm niềm cảm hứng hiện đại và độc đáo.

Singapore được ví như một “hợp chủng quốc” giữa lòng châu Á với văn hóa được hòa trộn bởi nhiều nét đặc trưng thú vị. Đó là sự kết hợp của những khu phố người Hoa náo nhiệt, sự rộn ràng của văn hóa Mã Lai bản địa, nét truyền thống Ấn Độ (Tamil) hòa trộn với sự cổ kính của những tổ tiên thương nhân người Tây Âu từ thế kỷ XIX. Nhiều tộc người cùng sinh sống đã tạo ra dấu ấn Singapore rực rỡ sắc màu, đa dạng về văn hóa lẫn ẩm thực truyền thống.

Không chỉ là ăn ngon, ẩm thực nơi đây còn là cuộc hành trình của những trải nghiệm và tận hưởng văn hóa. Bên cạnh hương vị quen thuộc của những món ngon bản địa, du khách có lẽ sẽ bất ngờ bởi “cuộc đổ bộ” của chuỗi ý tưởng độc đáo, làm trải nghiệm ẩm thực tại đảo quốc sư tử tràn đầy những trải nghiệm khó quên. Cùng Zing điểm qua 3 “kiểu nổi loạn” đã thổi những gam màu sắc mới - phá cách nhưng không kém phần thu hút - vào nền ẩm thực tại quốc đảo này.

Phá cách tinh nghịch như Artichoke

Artichoke (Middle Road) của Chef Bjorn Shen có lẽ là nhà hàng Trung Đông ít phong vị “Trung Đông” nhất tại Singapore. Khai sáng mảnh đất ẩm thực Trung Đông ở Singapore từ năm 2010, cho đến nay, “phá cách” có lẽ là cụm từ vừa vặn để miêu tả nhà hàng này, khi mọi thứ của nơi đây - từ nhà hàng, bếp trưởng cho đến menu - đều không đi theo lối cũ.

Ảnh: Artichoke.

Là một trong những nhà hàng Trung Đông đầu tiên tại quốc đảo Đông Nam Á, Artichoke chuyên phục vụ những món ăn mà thực khách không tài nào nhớ nổi. Đều đặn, thực đơn của nhà hàng thay đổi hai tháng/lần để thực khách luôn bất ngờ về bữa tiệc ẩm thực tại đây.

Bếp trưởng tại Artichoke là Chef Bjorn Shen - người được World Gourmet Summit công nhận là một trong những bếp trưởng xuất sắc tại Singapore, kiêm giám khảo kỳ cựu của chương trình MasterChef Singapore từ năm 2018. “Gian bếp nổi loạn nhất Singapore” của Shen vẫn tiếp tục phá bỏ các ranh giới và vượt qua rào cản ẩm thực khi liên tục nghiên cứu và cho ra lò những món ăn mới độc đáo.

Thậm chí, vị bếp trưởng sáng tạo còn sở hữu Small’s - chốn riêng dành cho việc khám phá ẩm thực và quyển sách với tên gọi “Artichoke Recipes & Stories from Singapore's Most Rebellious Kitchen” (tạm dịch: Công thức Artichoke và những câu chuyện từ gian bếp nổi loạn nhất Singapore).

Dù bạn là một thực khách yêu ẩm thực Trung Đông và đã quá quen mắt với Jewelled Hummus (một món ăn cơ bản mà mọi nhà hàng Trung Đông đều có), đừng vội đánh giá thấp cái tên này trong menu Artichoke. Thoạt nhìn, món ăn không khác gì Jewelled Hummus thông thường được nấu bằng các nguyên liệu cơ bản như như đậu gà, tỏi và tahini (sốt mè rang xay, một gia vị Trung Đông).

Tuy vậy, bạn có thể sẽ ngạc nhiên đến thích thú khi biết Shen sử dụng tương miso trắng Nhật (thay vì muối) để tạo độ mặn cho món ăn, sau đó dùng đèn khò làm hương thơm bừng lên đồng thời tạo nên vị unami đậm đà khó cưỡng.

Ảnh: Artichoke Singapore.

Phá cách mộng mơ theo kiểu Cloudstreet

Cloudstreet (Amoy Street) của Rishi Naleendra - vị bếp trưởng với hành trình theo đuổi đam mê ẩm thực đầy mộng mơ - lại đưa thực khách đến một thực tế khác, nơi mọi phong cách nấu nướng được pha trộn với nhau.

Thay vì tập trung vào một phong cách ẩm thực cụ thể, Cloudstreet “lơ lửng” với những món ăn rất “xoáy” và khó gọi tên như "French Turbot, Coconut Miso, Spiced Raisin, Osciètre Caviar". Sự lơ đãng “trên mây” này thậm chí được chủ nhà hàng - đầu bếp Rishi Naleendra - thú nhận: “Khi mọi người hỏi tôi nấu gì vậy, tôi cũng khó lòng giải thích đó là món gì”.

Ảnh: Cloudstreet.

Dù sinh ra trong gia đình kinh doanh ẩm thực, Rishi Naleendra lại lựa chọn học kiến trúc tại Australia. Tại đây, vị bếp trưởng lại lần nữa rẽ hướng khi bén duyên con đường ẩm thực trong những ngày tháng làm thêm ở nhà hàng. Rong ruổi trên hành trình mơ mộng là những vùng đất, quốc gia khác nhau với sự đa dạng về nguyên liệu, phong cách ẩm thực mà vị đầu bếp tự mình trải nghiệm. Tất cả hòa quyện tạo nên nét thân thuộc nhưng vẫn rất độc đáo ngày nay của Cloudstreet.

Ảnh: Cloudstreet.

Đến với Cloudstreet, thực khách nên thử cà ri Sri Lankan Curry of Western Australian Marron. Dưới cùng món ăn là lớp cà ri vàng Sri Lanka sánh ngậy. Đặc biệt, yếu tố gây bất ngờ là hạt dẻ Tây Australia tươi ngon, làm bùng nổ sự hòa quyện của hương vị Tây và Đông trong cùng một món ăn.

Brass Lion Distillery tiên phong phá cách với hệ thống chưng rượu

Nếu Cloudstreet mang vẻ lãng mạn mộng mơ, Artichoke là không ngại nổi loạn thì Brass Lion Distillery (Alexandra Terrace) lại nắm giữ vị trí tiên phong trong vai trò hệ thống chưng cất “full giáp” đầu tiên của Singapore. Trước năm 2012, Singapore không có bất kỳ chai rượu mạnh tự sản xuất nào trên đảo quốc. Do đó, sự ra đời của Brass Lion Distillery đã mở ra cánh cửa cho ngành chưng cất rượu tại quốc đảo này.

Ảnh: Brass Lion Distillery.

10 năm trước, Jamie Koh - người sáng lập Brass Lion Distillery - nhận thấy Singapore đang thiếu những loại rượu “quốc túy” sản xuất trong nước. Lấy cảm hứng từ nghề buôn bán gia vị hưng thịnh từng biến Singapore thành trung tâm thương mại ở thế kỷ XIX, Brass Lion Distillery sử dụng các loại thảo mộc Đông Nam Á quen thuộc để tạo ra thành phẩm rượu hảo hạng, tôn vinh di sản Singapore và đề cao vai trò văn hóa của một vùng đất đa dạng sắc tộc.

Ảnh: Brass Lion Distillery.

Để biến ý tưởng nhà máy chưng cất rượu đầu tiên của Singapore thành hiện thực, Jamie Koh đã ngỏ lời đến hơn 500 nhà máy chưng cất trên khắp thế giới để xin làm thực tập sinh không lương. Sau 6 năm ròng rã với nhiều nỗ lực trong và ngoài nước, Brass Lion Distillery mới thành hình. Chính ý tưởng đột phá và sự bền gan của Jamie Koh đã giúp cô được vinh danh tại giải thưởng Women of the Future Awards, Spirit of Enterprise, đồng thời được Tatler công nhận là biểu tượng của doanh nhân thành đạt.

Món uống đặc trưng phải thử tại Brass Lion Distillery là Singapore Dry Gin. Bên cạnh việc tuân theo phương pháp chưng cất rượu truyền thống với gin thảo mộc cổ điển, công thức pha chế của Brass Lion tạo được điểm nhấn nhờ hương vị đậm chất Singapore tổng hòa những nguyên liệu địa phương đặc biệt. Thực khách sẽ khám phá điểm thú vị trong sự sắp xếp những tầng hương và vị hòa quyện của hoa đa lộc (torch ginger flower) cùng sả và chanh để tạo ra thành phẩm lan tỏa chất đa văn hóa thế kỷ XIX của đất nước thương cảng trong mùi gin cay thơm nồng nhiệt.

Ảnh: Artichoke Singapore.

Trong chuyến du lịch Singapore sắp tới, bên cạnh hương vị truyền thống đặc trưng của quốc đảo, có lẽ bạn sẽ cần chút vị mới lạ của những địa chỉ phá cách để “đổi gió”, cho cuộc hành trình khám phá ẩm thực thêm phần thi vị.