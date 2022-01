3 địa chỉ ăn brunch lành mạnh, ít ngán ở Thảo Điền

Món brunch có rau củ, phô mai chay tốt cho sức khỏe có thể là lựa chọn thích hợp để bạn tận hưởng một buổi sáng chậm rãi, thư giãn.

Món brunch có rau củ, phô mai chay tốt cho sức khỏe có thể là lựa chọn thích hợp để bạn tận hưởng một buổi sáng chậm rãi, thư giãn.

Nếu đã là người yêu thích bữa ăn kiểu "lỡ cỡ", thi thoảng, hãy thử đổi vị bằng menu chay.

Sử dụng nguyên liệu tươi sạch, các địa điểm sau cung cấp khẩu phần dinh dưỡng vừa vặn cho một bữa brunch không gây ngán. Trong lúc dùng món, bạn có thể gọi nước ép trái cây hoặc trà để hương vị thêm trọn vẹn.



Kashew Cheese

Trần Ngọc Diện, TP Thủ Đức

Brunch . Cheese . Wine . 9-20h . 95-180k

Kashew Cheese có cửa hàng nằm trong khu tích hợp ở đường Trần Ngọc Diện, Thảo Điền. Đây vốn là tiệm bán phô mai thuần thực vật được nhiều người ăn chay lựa chọn.

Ở Kashew Cheese, bạn có thể tìm thấy những món brunch lành mạnh ăn kèm phô mai tan chảy. Bánh sandwich sốt pesto, toast bơ hay bagel phô mai hạt điều là một số cái tên mà tôi rất ưng ý.

Giá món ăn dao động từ 130.000 đồng đến 180.000 đồng. Lớp kem phô mai sệt sệt hòa quyện cùng bánh nướng giòn thơm, tan nhanh trong miệng sẽ cho bạn trải nghiệm ẩm thực khá thú vị.

Tuy bữa chính tương đối giới hạn, menu thức uống đa dạng hơn với các dòng latte, sinh tố, trà kombucha, nước ép và cả rượu.

Tôi thích đến Kashew vào ngày nghỉ để có nhiều thời gian tận hưởng không khí trong lành của Thảo Điền buổi sáng. Khu vườn trước cửa tiệm cũng là nơi lý tưởng để bạn dừng chân đọc sách hoặc gặp gỡ một vài người bạn thân.



L'Herbanyste

Nguyễn Văn Hưởng, TP Thủ Đức

Vegan restaurant . Brunch . 8-17h . 80-250k

L'Herbanyste được biết đến như nhà hàng chuyên phục vụ món chay theo phong cách châu Âu. Ngoài ra, điểm thu hút thực khách đến với quán còn là khoảng không gian dịu mắt với cây xanh, bể bơi và những chiếc ghế êm ái.

Nếu muốn thử brunch chay, tôi gợi ý bạn món Vegan Breakfast Scramble. Đó là một phần ăn đủ màu sắc với đậu phụ nghệ, bơ, cà chua bi, rau chân vịt, bánh mì và khoai tây nướng. Chi phí cho bữa sáng thịnh soạn trên là 155.000 đồng.

Thứ 7 ngày 22/1, L'Herbanyste tổ chức sự kiện Recycle & Sip. Đây là dịp để người tham gia bán bớt quần áo, đồ đạc không dùng đến và mua món mình thích từ người khác.

Bạn có thể ghé nhà hàng từ 11h để ăn uống và tìm vài món phụ kiện hay ho. Biết đâu, bạn còn làm quen những gương mặt mới thông qua cơ hội này.



T.A Kitchen and Bar

Xuân Thủy, TP Thủ Đức

Restaurant . Bar . 8-20h . 115-160k

Thuộc khuôn viên Thảo Điền Square, T.A Kitchen and Bar là điểm hẹn không xa lạ với nhiều người trẻ và người nước ngoài ở TP Thủ Đức. Nhà hàng sử dụng thực phẩm hữu cơ theo mô hình "farm to table", do đó bên cạnh hương vị thơm ngon, tôi khá yên tâm khi biết rằng bữa ăn có lợi cho sức khỏe.

Farmhouse Hash là một trong những món được thực khách yêu thích nhất tại đây. Nó là sự kết hợp của khoai tây đút lò, trứng, bơ, phô mai và bánh mì ngũ cốc.

Đa số món trong menu đều kèm theo lựa chọn thuần chay. T.A Kitchen and Bar cũng phục vụ nhiều món chính cho bữa trưa, bữa tối.

Nhìn chung, giá đồ ăn khá hợp lý so với chất lượng và vị trí Thảo Điền. Sau khi dùng brunch, bạn có thể dạo chơi, ăn donut hay mua nến thơm làm quà ở các cửa hàng cùng khu vực.