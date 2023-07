3 di sản ở Việt Nam lọt top ấn tượng nhất Đông Nam Á

Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được nêu tên trong danh sách những di sản UNESCO ấn tượng nhất ở Đông Nam Á.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994. Ảnh: Shutterstock.

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách 16 di sản UNESCO ấn tượng nhất ở khu vực Đông Nam Á do tạp chí Wanderlust (Anh) bình chọn.

Quần thể núi đá vôi tại vịnh Hạ Long được nhận xét là không phải quá hiếm ở Việt Nam, song không nơi nào trên thế giới có quy mô ấn tượng bằng. Nơi đây có khoảng 1.600 núi đá vôi lớn nhỏ trên vùng biển của vịnh Bắc Bộ.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần đầu tiên vào năm 1994. Sau hơn 20 năm, thiên nhiên trên vịnh Hạ Long có rất ít sự thay đổi, trong khi lượng du khách ngày càng tăng.

Tạp chí Wanderlust cũng gợi ý du khách nên chèo thuyền kayak để chiêm ngưỡng động Thiên Cung, nơi nổi tiếng với nhiều măng đá và nhũ đá kỳ vĩ. Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm các trang trại nuôi hàu, làng nổi hay khám phá những bãi biển.

Tạp chí Anh đánh giá cao nét đẹp cổ xưa và không gian yên bình ở Hội An. Ảnh: Trần Đức Tài.

Đại diện thứ hai được giới thiệu là Hội An (Quảng Nam). Năm 1999, UNESCO công nhận phố cổ Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới. Không gian yên bình ở Hội An tách biệt với cuộc sống hiện đại của Việt Nam.

Hội An từng là một thị trấn cảng sầm uất, trở thành nơi sinh sống của các thương nhân từ khắp châu Á. Khoảng 200 năm trước, sông Thu Bồn bồi lắng nên các thương nhân dần chuyển đi nơi khác.

Đi dọc phố cổ, du khách có thể bắt gặp những nét đa văn hóa từ xa xưa trong các tòa nhà kiểu Pháp, khu phố người Hoa, cây cầu có mái che kiểu Nhật hay những hội quán mang dấu ấn Trung Quốc.

Du khách có thể đi dọc phố cổ trước khi ra đường Trần Phú, con đường thương mại lâu đời nhất ở đây. Du khách cũng có thể tham gia lễ hội đèn lồng diễn ra ngày 15 âm lịch hàng tháng ở Hội An.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có một số núi đá vôi lâu đời nhất châu Á. Ảnh: Shutterstock.

Cuối cùng, Wanderlust gợi ý du khách ghé thăm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Năm 2015, Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần thứ hai theo các tiêu chí mới.

Những hang động tuyệt đẹp và dòng sông ngầm ở đây đã tạo nên "mạch máu" cho những vùng đất thiên nhiên bên dưới.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận từ lâu, trước khi hang Sơn Đoòng được phát hiện. Hang động dài 5 km, "lớn đến mức có thể nhét một tòa nhà chọc trời vào bên trong", trở thành hang động lớn nhất thế giới. Hang Sơn Đoòng cũng chính thức mở cửa đón du khách tham quan từ năm 2013.

Du khách cũng có thể ghé thăm động Thiên Đường, chèo kayak khám phá thiên nhiên.

Bên cạnh 3 địa điểm ở Việt Nam, các di sản UNESCO khác ở Đông Nam Á như vườn bách thảo Singapore, vườn quốc gia Gunung Mulu (Malaysia), đền Preah Vihear (Campuchia), vườn quốc gia Komodo (Indonesia), công viên tự nhiên Tubbataha Reefs (Philippines)... cũng được nhắc tới trong danh sách.