3 cuộc thi âm nhạc và gameshow thực tế mới từ Lê Trần Media

Dịp Tết Tân Sửu, Lê Trần Media trình làng cùng lúc 3 chương trình gameshow âm nhạc. Với những màu sắc khác biệt, bộ 3 này hứa hẹn khuấy động làng giải trí Việt.

Ba chương trình đang chiêu sinh người chơi gồm: Cuộc thi gameshow truyền hình The cover show, gameshow thực tế Tôi là con nhà giàu - I am a rich kid và cuộc thi âm nhạc gameshow truyền hình Tái sinh - The reborn.

"The cover show"

The Cover Show là gameshow âm nhạc có kịch bản độc đáo với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,1 tỷ đồng .

The cover show dành cho các bạn trẻ yêu âm nhac.

Chỉ cần tự tin vào giọng hát và có khả năng cover những nhạc phẩm nổi tiếng, bạn sẽ có 25% cơ hội rinh giải thưởng 60 triệu đồng và 12% cơ hội mang về 300 triệu đồng cho người chiến thắng.

"Tái sinh - The reborn"

Đây là sàn đấu dành riêng cho các thí sinh từng tham gia những đường đua âm nhạc nhưng chưa đạt được danh hiệu. Tái sinh - The reborn có thể giúp bạn được cháy tiếp niềm đam mê ca hát.

Đặc biệt tại sân chơi này, bạn sẽ là người “bóc tem” những bài hát mới nhất và hứa hẹn tạo nên những sản phẩm triệu view.

The reborn dành cho những thí sinh từng tham dự các cuộc thi âm nhạc nhưng chưa đạt được danh hiệu.



"Tôi là con nhà giàu - I am a rich kid"

I am a rich kid là format mới dành cho những nhân vật “sinh ra đã ngậm thìa vàng” nhưng vẫn luôn trăn trở, cô đơn với nhiều góc khuất trong tâm hồn.

Tại đây, bạn có cơ hội trải lòng để được thấu hiểu và chứng tỏ bản thân khi đối đầu với những rich kid khác trong các phần thi năng khiếu, trí tuệ và âm nhạc.



Chương trình mang đến format mới dành cho những rich kid.