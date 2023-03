3 con trai nhà Beckham sở hữu bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ

"Ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra, 3 cậu con trai nhà Victoria - David Beckham đeo những chiếc đồng hồ đắt đỏ đến từ các thương hiệu Rolex, Richard Mille và Patek Philippe.

3 cậu con trai nhà Beckham sở hữu những mẫu đồng hồ đắt đỏ không kém bố mẹ. Ảnh minh họa: Vogue.

Không chỉ vợ chồng Victoria - David Beckham sở hữu bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ, 3 cậu con trai của gia đình nổi tiếng này cũng thường xuyên đeo những món phụ kiện đắt đỏ.

Ngay từ khi còn là thiếu niên, 3 anh em Brooklyn - Cruz - Romeo đã sử dụng các mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Rolex, Richard Mille và Patek Philippe.

Dưới đây, SCMP liệt kê 3 chiếc đồng hồ có giá trị lớn nhất của các quý tử nhà Beckham. Món trang sức đắt giá nhất thuộc về anh cả Brooklyn Beckham.

Cruz đeo đồng hồ vàng của thương hiệu Rolex đi uống bia với bố và anh trai. Ảnh: @cruzbeckham.

Cruz – Rolex Submariner Date

Gần 40.000 USD

Trong bức hình chụp với bố và anh trai, Cruz Beckham đã khéo léo khoe chiếc đồng hồ đắt đỏ. Được biết, đây là mẫu Rolex Submariner Date, có giá bán lẻ khoảng 40.000 USD .

Chiếc đồng hồ chống thấm nước này có mặt số màu xanh, vỏ được làm bằng vàng hồng 18K. Đai kính cerachrom bằng gốm màu xanh lam tạo điểm nhấn cho món phụ kiện.

Đây là sản phẩm thuộc dòng đồng hồ dành cho thợ lặn được ra mắt vào năm 1953. Chiếc Rolex Submariner Date mà Cruz đeo có khả năng chống thấm nước ở độ sâu 300 m và dây đeo Oyster chắc chắn.

Trước đó, con trai nhà Beckham cũng từng gây sốt khi sở hữu một chiếc Submariner bằng vàng nguyên khối.

Richard Mille RM010 là mẫu đồng hồ được Romeo đeo khi mới 17 tuổi. Ảnh: Richard Mille.

Romeo – Richard Mille RM010

Khoảng 195.000 USD

Giống với em trai Cruz, Romeo Beckham đeo đồng hồ đắt đỏ từ khi còn bé. Con trai nhà Beckham đã đeo chiếc Richard Mille RM010 lúc vừa tròn 17 tuổi.

RM010 được ra mắt vào năm 2006 với bộ chuyển động lên dây giống với mẫu RM005.

Vỏ đồng hồ được làm bằng vàng trắng 18K với kích thước 39,3 mm. Giá của sản phẩm này trên thị trường thứ cấp là 195.000 USD .

Mẫu đồng hồ đắt nhất của Brooklyn là Patek Philippe Nautilus Jumbo. Ảnh: @brooklynpeltzbeckham.

Brooklyn – Patek Philippe Nautilus 5711/1R

Hơn 350.000 USD

Giống với mẹ, Brooklyn cũng là người hâm mộ của dòng sản phẩm Patek Philippe Nautilus Jumbo.

Anh đã đeo mẫu 5711/1R khi quay chương trình "Cookin' With Brooklyn" và "The Late Show with James Corden".

Chiếc đồng hồ 40 mm này có vỏ hình bát giác, dây đeo được làm bằng vàng hồng 18K và mặt số màu nâu đậm. Với khoảng 1.200 chiếc được bán ra, món phụ kiện này có giá hơn 350.000 USD .