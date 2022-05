3 cổ phiếu 'họ FLC' bị hạn chế giao dịch

Nhóm cổ phiếu FLC, ROS, HAI chỉ được giao dịch buổi chiều trong ngày giao dịch kể từ ngày 1/6 do chưa công bố báo cáo tài chính theo quy định.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo chuyển cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6.

Lý do là tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy chế.

Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông FLC chỉ được giao dịch trong buổi chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức thỏa thuận kể từ ngày 1/6.

Quyết định tương tự cũng được đưa ra đối với 2 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái này, bao gồm mã HAI của công ty Nông dược HAI và cổ phiếu ROS của FLC Faros.

Diễn biến FLC, ROS, HAI kể từ đầu năm. Đồ thị: TradingView.

Trước đó, bộ 3 cổ phiếu này cũng bị HoSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), đồng thời các công ty chứng khoán cũng bị yêu cầu báo cáo dư nợ vay margin đối với các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC Group.

Đến ngày 26/4, HoSE tiếp tục đưa 3 cổ phiếu trên vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán chậm 15 ngày so với quy định và chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 30/5 cũng do chậm nộp báo trên quá 30 ngày.

Tập đoàn này từng giải trình là do Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của FLC Group. Tuy nhiên đến ngày 30/3, công ty kiểm toán này bị đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Vì vậy báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của FLC đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn. FLC khẳng định đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách được chấp thuận.

Bên cạnh quyết định của HoSE thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn FLC.

Cụ thể doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021.

Kể từ sau vụ việc cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán, các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái này lao dốc dữ dội.

Riêng mã FLC hiện còn 6.660 đồng, mất hơn 70% so với vùng đỉnh hồi đầu năm. Tương tự ROS mất 72% về 4.400 đồng và HAI rơi 66% xuống 3.400 đồng.