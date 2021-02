3 cô gái tuổi Sửu trong làng thời trang Việt

Châu Bùi, Phí Phương Anh hay Chloe Nguyễn là những cô gái tuổi Sửu tài năng, có phong cách đậm chất riêng.

Châu Bùi - cô gái mang năng lượng tích cực

Năm nay, nàng fashionista gốc Hà thành quyết định đón Tết ở TP.HCM. Châu cho biết chính mẹ đã khuyên cô ở lại để đảm bảo an toàn, khi nào tình hình ổn mới về nhà. Châu Bùi cũng bày tỏ: "Năm 2020 đã cho mình nhiều bài học nhất, nhiều thử thách nhất, hạnh phúc, trọn vẹn nhất. Tết năm nay không về nhưng vẫn vui". Với nụ cười khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, cô luôn cho fan thấy được năng lượng tích cực của mình. Năm qua, cô không ngừng thay đổi hình tượng và tham gia nhiều chiến dịch truyền cảm hứng. Cô gái sinh năm 1997 cũng vinh dự được chọn làm đại sứ cho chiến dịch EndCoV do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường sản xuất tổ chức trong đợt dịch trước. "Dù gặp trường hợp ngoài tầm kiểm soát, Châu vẫn luôn cố gắng đối mặt theo hướng tích cực nhất", cô nói với Zing. Ảnh: @chaubui_.

Phí Phương Anh - nàng mẫu lấn sân sang ca hát

Bước ra từ chương trình The Face mùa đầu, cô gái họ Phí gây ấn tượng với cách xử lý thông mình cùng thân hình "mình hạc xương mai". Tuy nhiên, Phí Phương Anh mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi rẽ sang lĩnh vực ca hát. Đây có lẽ là dấu ấn khó phai nhất của cô trong năm nay. Cô còn cho biết mình thần tượng Chi Pu. Chân dài sinh năm 1997 chia sẻ với Zing: "So với việc catwalk (người mẫu) và phối đồ (fashionista), tôi còn nhiều bỡ ngỡ với vai trò ca sĩ. Khó khăn nhất với tôi vẫn là những thứ thuộc phạm trù chuyên môn như hát, trình diễn, vũ đạo cho đến phần sản xuất âm nhạc, MV. Rất may khi tôi có ê-kíp chuyên môn và luôn hết mình giúp đỡ. Còn về phần mình, tôi chỉ cần xuất hiện đẹp và trau dồi giọng hát cũng như vũ đạo là đủ rồi". Qua đó, cô muốn cho khán giả thấy phong cách gần gũi hơn và có mong muốn xây dựng hình tượng ca sĩ thời trang. Ảnh: @phi.phuonganh.

Chloe Nguyễn - beauty blogger gắn liền với những chiếc đầm xòe

Cô gái tuổi Sửu này thu hút người xem bằng ngoại hình sáng cùng lối nói chuyện tinh tế. Từ các clip chia sẻ về làm đẹp đơn giản trong những ngày mới bắt đầu, Chloe hiện có sức lan tỏa ra cả châu Á và được tờ SCMP ca ngợi. "Chloe giống như nàng Lọ Lem thời hiện đại. Trang cá nhân của cô ấy tràn ngập các bài đăng về làm đẹp, trang điểm và thời trang đến mức bạn sẽ nghĩ đây là những gì Chloe làm cả ngày. Điều tuyệt vời là cô giữ mọi thứ đơn giản, hướng dẫn trang điểm rất tinh tế", trang báo này nhận xét. Qua nhiều năm, cô vẫn trung thành với phong cách đậm chất tiểu thư với những bộ váy bồng xòe. Nhiều người còn cho rằng Chloe như sinh ra để diện kiểu trang phục này. Ảnh: @bychloenguyen.