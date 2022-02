3 bom tấn lên sóng FPT Play trong tháng 2

Sau "Peter Rabbit 2" và "Venom 2", nhiều bom tấn điện ảnh liên tiếp được công chiếu trực tuyến lần đầu trên FPT Play.

Cuối năm 2021, FPT Play giữ vững vị thế là nền tảng phát trực tuyến hàng đầu với mức tăng trưởng 4% (theo báo cáo của Decision Lab). Kết quả này có được là nhờ nỗ lực nâng cấp không ngừng kho nội dung cao cấp, đem đến trải nghiệm giải trí tốt nhất cho khán giả.

Tiếp đà này, trong tháng 2, FPT Play phát hành sớm trên nền tảng trực tuyến bộ ba phim hành động - kinh dị Resident Evil: Welcome to raccoon city (Resident Evil: Quỷ dữ trỗi dậy), Ghostbusters: Afterlife (Biệt đội săn ma: Chuyển kiếp) và Escape Room: Tournament of champions (Căn phòng tử thần: Cái chết trở lại).

"Resident Evil: Quỷ dữ trỗi dậy"

Chưa đầy 2 tháng sau thời điểm phát hành tại các cụm rạp toàn quốc, Resident Evil: Quỷ dữ trỗi dậy sẽ góp mặt trong các nội dung cao cấp trên hệ thống FPT Play từ 17/2.

Đây là bộ phim thứ tư được FPT Play công chiếu trực tuyến sớm tại Việt Nam, sau cú bắt tay cùng hãng Sony Pictures từ giữa tháng 1 năm nay.

Resident Evil: Quỷ dữ trỗi dậy là phần phim chuyển thể mới nhất được Sony Pictures thực hiện, dựa trên nội dung từ hai phần của trò chơi điện tử cùng tên.

Sức hút của game sinh tồn xác sống ăn khách nhất mọi thời đại đã khiến các nhà làm phim Hollywood không thể ngồi yên. Sau 25 năm và 8 phần game gốc cùng hàng loạt ngoại truyện, Resident Evil đã thu hút được một lượng fan hùng hậu trên toàn thế giới.

Sau khi trở lại thị trấn để đoàn tụ với anh trai Chris (Robbie Amell), Claire Redfield (Kaya Scodelario) rơi vào cuộc chiến sinh tồn để khám phá bí mật ghê rợn của tập đoàn Umbrella tại khu Raccoon City.

Tại đây, Claire Redfield và chàng cảnh sát tân binh Leon S. Kennedy (Avan Jogia) đã chạm mặt đàn zombie trong biệt thự bỏ hoang. Cuộc chiến giành giật mạng sống giữa nhóm thiện chiến của Claire và đám xác sống trở nên khốc liệt từ đây.

Xác sống trong phim có tạo hình khác biệt.

Được cầm trịch bởi Johannes Roberts - nhà làm phim chuyên trị thể loại kinh dị, cùng sự xuất hiện của dàn diễn viên quen mặt trong thể loại này như Avan Jogia, Kaya Scodelario và Hannah John-Kamen…, Resident Evil 2 hứa hẹn là một bộ phim ghê rợn, với những màn săn đuổi nghẹt thở mà khán giả không thể bỏ qua.

"Biệt đội săn ma: Chuyển kiếp"

Tiếp nối thành công của hai phần tiền nhiệm vào năm 1984 và 1989, Biệt đội săn ma: Chuyển kiếp là phần hậu truyện mới nhất của thương hiệu kinh dị - hài hước nổi tiếng Ghostbusters.

Lấy bối cảnh 32 năm sau các sự kiện của phần 2, bộ phim xoay quanh gia đình của một thành viên kỳ cựu thuộc biệt đội săn ma, với những câu chuyện kỳ lạ ở ngoại ô Summerville.

Sau khi gia đình phá sản, bà mẹ đơn thân Callie (Carrie Coon) cùng hai con Trevor (Finn Wolfhard) và Phoebe (Mckenna Grace) đành trở về khu nông trại hẻo lánh, tiếp quản những gì ông ngoại để lại. Tại đây, mẹ con cô đã tìm ra chiếc xe Ecto-1 huyền thoại cùng những dụng cụ bí ẩn mà cha cô đã sử dụng năm xưa.

Nhờ sự giúp đỡ của thầy Grooberson (Paul Rudd), họ nhận ra đây chính là đồ nghề săn ma của biệt đội Ghostbusters. Đứng trước các thế lực tà ác đang trỗi dậy, tất cả đã cùng tham gia vào một cuộc phiêu lưu hoành tráng. Trong phần 3, người hâm mộ series nổi tiếng này sẽ dễ dàng nhận ra những quái vật quen thuộc như Marshmallow Man, Muncher, Zuul và đặc biệt là ác quỷ “trùm cuối” Gozer the Destroyer.

Phần phim mới có những biến tấu thú vị.

Ngoài chàng “Người kiến” Paul Rudd, tác phẩm còn có sự góp mặt của hai sao nhí từng thủ vai chính trong Chú hề ma quái và Cô bé thần đồng là Finn Wolfhard, Mckenna Grace. Đặc biệt hơn cả, phim còn khiến fan trung thành mong chờ vì được thực hiện bởi đạo diễn Jason Reitman - con trai của đạo diễn Ivan Reitman, người làm nên thành công của hai phần Ghostbusters trước đó.

"Căn phòng tử thần: Cái chết trở lại"

Tương tự hai phần mới của Resident Evil và Ghostbusters, cốt truyện của Căn phòng tử thần: Cái chết trở lại cũng lấy bối cảnh sau sự kết thúc của phần trước đó. Bộ phim xoay quanh chuỗi trò chơi có sự tham gia của Zoey, Ben và 4 người khác. Dần dần, họ khám phá ra những điểm chung của nhau, trong số đó có việc tất cả đều từng chiến thắng trong các trò chơi trước.

Trò chơi có sự tham gia của những người chiến thắng trước đó.

Trong thời điểm công chiếu tại các cụm rạp quốc tế, Escape Room 2 đạt doanh thu phòng vé lên đến 51 triệu USD . Nếu ở hoàn cảnh thông thường, đây có thể một con số khả quan. Nhưng đặt trong bối cảnh ngành điện ảnh chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, thành tích của phim được đánh giá là một bất ngờ lớn đối với các nhà quan sát.

Phim đánh dấu sự trở lại ghế đạo diễn của Adam Robitel, sự góp mặt của hai ngôi sao triển vọng Taylor Russell và Logan Miller, cùng các diễn viên Indya Moore, Holland Roden, Thomas Cocquerel và Carlito Olivero.