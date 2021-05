3 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng phải thở máy

"Đợt dịch này, các bệnh nhân đều có biểu hiện lâm sàng nặng hơn trước. Nhiều người còn trẻ, dưới 30 tuổi nhưng cũng phải thở máy", Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nói.

Ngày 21/5, ông Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho biết 3 bệnh nhân này đều là người nhập cảnh.

"Tại Bệnh viện Phổi có 3 bệnh nhân dưới 30 tuổi mắc Covid-19 có triệu chứng nặng, đang phải thở máy và lọc máu", ông Phúc cho hay.

Ngoài những trường hợp trên, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang cách ly, điều trị cho 132 người, trong đó có 107 ca dương tính với nCoV. "Các ca bệnh này có triệu chứng lâm sàng ở mức trung bình, nhưng vẫn phải thở máy", ông Phúc thông tin.

Nam thanh niên mắc Covid-19 tại Đà Nẵng được xuất viện. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Sáng cùng ngày, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, anh N.T.N. (trú phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) được xuất viện. Người này là nhân viên khách sạn Phú An (đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 sáng 4/5. Đây là người đầu tiên ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2 trong năm nay.