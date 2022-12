3,5 triệu trẻ em Kenya sẽ phải nghỉ học vì hạn hán

Hạn hán nghiêm trọng nhất trong 40 năm qua khiến các gia đình thiếu thức ăn, nước sạch và không còn đủ khả năng để trẻ tới lớp.

Trẻ Kenya phải nghỉ học vì thiếu ăn. Ảnh: Anadolu Agency.

Tổ chức Save the Children cho biết hơn 3,5 triệu trẻ em ở Kenya sẽ phải nghỉ học trong học kỳ đầu tiên vào tháng 1/2023 do hạn hán. Tổ chức này vừa thực hiện một khảo sát vào tháng 6/2022 về tác động của hạn hán ở 17 địa phương. Kết quả cho thấy hơn một nửa trường học các cấp bị ảnh hưởng, theo The Star.

Thiếu thức ăn, nước uống là những nguyên nhân chính khiến trẻ bỏ học. Ngoài ra, môi trường học tập kém, thiếu giáo viên, cơ sở hạ tầng xuống cấp, xung đột tài nguyên và các vấn đề liên quan khí hậu cũng là những yếu tố cản trở trẻ tới trường.

Một phân tích về nguồn nước ở các trường tiểu học và trung học ở 17 địa phương tại Kenya cho thấy 460 trường không có nguồn nước, gần 1.900 trường chỉ dựa vào nước mưa.

Bà Yvonne Arunga, Giám đốc Save the Children khu vực Kenya và Madagascar, cho biết nhiều gia đình đưa con cái di cư để tìm thức ăn, đồng cỏ và nước cho gia súc. Điều này ảnh hưởng đến khả năng đi học của trẻ. Các em cũng thiếu cơ hội tiếp cận nguồn thực phẩm, nước sạch và không được chăm sóc sức khỏe.

Khu vực phía Bắc Kenya chủ yếu kiếm sống từ việc chăn nuôi gia súc. Hiện tại, các gia đình không thể đóng học phí cho con vì mất nguồn sinh kế. Học sinh buộc phải ở nhà giúp cha mẹ chăn nuôi gia súc và làm việc nhà.

"Kenya đang trải qua một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương và thường bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những tình huống khẩn cấp như vậy", bà Arunga nói.

Hiện, Save the Children đang kêu gọi chính phủ can thiệp để cung cấp thực phẩm cho trường học trong những đợt hạn hán vì hầu hết trẻ đều phụ thuộc vào những bữa ăn này.

Tổ chức cũng kêu gọi chính phủ cung cấp nước sạch cho các trường học để phục vụ mục đích uống, vệ sinh và vệ sinh cá nhân, từ đó khuyến khích trẻ trở lại trường. Chính phủ cũng nên thiết lập các hệ thống giám sát theo thời gian thực để đánh giá các tình huống khi hạn hán xảy ra để có thể ứng phó kịp thời.

"Mỗi phút trôi qua đồng nghĩa với việc thêm nhiều trẻ đang gặp nguy hiểm. Thời gian không còn nhiều, trẻ đang bỏ lỡ cơ hội học tập", bà Arunga nhấn mạnh.

Theo báo cáo đánh giá các đợt mưa năm 2022, khoảng 4,35 triệu người ở Kenya đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao. Báo cáo này cũng tiết lộ hơn 2 triệu trẻ em từ 4 đến 17 tuổi đã phải nghỉ học từ học kỳ thứ 3 của năm 2021.

Mandera, Garissa, Wajir, Turkana và Marsabit là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 295.000 trẻ 4-17 tuổi bỏ học. Theo sau đó là Garissa, Wajir, Turkana và Marsabit với số học sinh bỏ học dao động từ 107.000 đến 289.000 em. Những địa phương khác như Narok, West Pokot và Samburu cũng bị ảnh hưởng khi ghi nhận số học sinh bỏ học lên đến hàng chục nghìn em.