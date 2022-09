3,5 điểm mỗi môn vẫn có thể trúng tuyển lớp 10 ở TP.HCM

Theo điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 do Sở GD&ĐT TPHCM công bố, có 9 trường lấy 10,5 điểm 3 môn, tức trung bình, thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm mỗi môn là có thể vào lớp 10 công lập.

Sáng 11/7, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022- 2023 của 108 trường công lập trên địa bàn.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm nay là tổng điểm của 3 môn Toán, Văn và tiếng Anh. Cả 3 môn không nhân hệ số, được xét từ trên xuống theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên.

Danh sách điểm chuẩn do Sở GD&ĐT TPHCM công bố có sự phân hóa rõ giữa các trường tốp trên và tốp dưới.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM năm 2022.

Cụ thể, TPHCM có 9 trường THPT lấy điểm chuẩn 10,5 điểm, trung bình thí sinh chỉ cần đạt 3,5 điểm mỗi môn. Các trường này chủ yếu nằm ở huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi.

Danh sách 9 trường trên gồm THCS-THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh, THPT Cần Thạnh, THPT An Nghĩa, THPT Phong Phú, THPT Đa Phước, THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập, THPT Nguyễn Văn Linh. Ngoài ra, một số trường cũng chỉ có điểm chuẩn là 10,75 điểm và 11 điểm.

Ở tốp các trường cao nhất, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đứng đầu với điểm chuẩn 24,25 ở nguyện vọng 1.

Tiếp theo là các trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Hữu Huân với 23,25 điểm.

Kế đó vẫn là những trường nằm trong top điểm chuẩn cao quen thuộc là THPT Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận, Trần Phú, Trưng Vương, Bùi Thị Xuân... lấy mức trên 21 điểm.