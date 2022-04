2NE1 tái hợp sau 6 năm thông qua sân khấu Coachella Valley Music and Arts Festival. Công chúng thích thú với màn biểu diễn của nhóm.

Sports Chosun đưa tin 2NE1 bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Coachella Valley Music and Arts Festival - lễ hội âm nhạc nổi tiếng được tổ chức tại California, Mỹ vào ngày 16/4 (giờ địa phương). Đây là lần đầu sau 6 năm, 4 thành viên 2NE1 biểu diễn cùng nhau kể từ Lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet 2015 (MAMA).

Ban đầu, CL xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời của nhãn hàng 88using. Sau sân khấu solo Chuck của CL, cả nhóm 2NE1 xuất hiện và hát I am the best. CL tâm sự người hâm mộ luôn mong đợi cả nhóm tái hợp. Do đó, cô chủ động mời các thành viên cùng biểu diễn trong sự kiện.

Theo Sports Chosun, sân khấu này được các thành viên bí mật chuẩn bị. Trước đó, họ không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến sự kiện. Do đó, sự xuất hiện bất ngờ của 2NE1 ở Coachella Valley Music and Arts Festival đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng fan Kpop trong nước lẫn quốc tế.

2NE1 bất ngờ tái hợp.

Tờ Sports Chosun dự đoán sự kiện này có thể là bước khởi đầu để 2NE1 tái hợp lâu dài và hoạt động cùng nhau trong nhiều năm nữa. Phản ứng của người hâm mộ với màn tái hợp của 2NE1 hiện rất tích cực và hào hứng.

Một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc nói với Sports Chosun: "Các thành viên đã nhiều lần thảo luận về việc biểu diễn chung, nên công chúng hy vọng họ tái hợp bất cứ lúc nào nếu có cơ hội".

2NE1 ra mắt vào năm 2009 với 4 thành viên Sandara, Park Bom, CL, Minji. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng và nhận được sự yêu mến với các ca khúc như Fire, I Don't Care, Ugly và Lollipop. Nhóm có thời gian dài gián đoạn vì sự việc của Park Bom. Sân khấu cuối cùng nhóm biểu diễn chung là MAMA 2015. Họ tuyên bố tan rã vào tháng 11/2016 và phát hành bài hát cuối cùng Goodbye vào tháng 1/2017.