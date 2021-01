29 người dương tính với ma túy trong nhà nghỉ

Kiểm tra 4 phòng ở nhà nghỉ Kiến An ở Thừa Thiên - Huế, cảnh sát phát hiện 29 người (cả nam lẫn nữ) dương tính với chất ma túy.

Rạng sáng 5/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, phối hợp với Công an phường Phú Nhuận (TP Huế) bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Kiến An ở số 1/5 Lê Hồng Phong.

Nhóm người có mặt trong nhà nghỉ. Ảnh: T.H.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 30 (23 nam, 7 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy ở 4 phòng của nhà nghỉ. Kiểm tra nhanh cho thấy 29/30 người có kết quả dương tính với ma túy.

Tang vật thu giữ gồm nhiều gói nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, các viên nén màu hồng, màu xanh (nghi là ma túy) cùng dụng cụ để sử dụng ma túy khác.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang làm rõ lời khai của những người có liên quan.