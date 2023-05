29 năm trốn chạy của người đàn ông bị cáo buộc giết người

Bị CQĐT phát lệnh truy nã khi 20 tuổi, Đỗ Duy Trường vượt biên sang Thái Lan rồi sử dụng tên giả để ẩn mình. Năm 2022, Trường bị Cục cảnh sát hình sự bắt giữ.

TAND TP Hà Nội vừa hoãn phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Duy Trường (49 tuổi, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Giết người trong vụ án mạng xảy ra hồi tháng 3/1994. Lý do hoãn bởi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Hồ sơ vụ án xác định tối 11/3/1994, Trường uống rượu tại quán gần nhà, thì người hàng xóm là anh Đỗ Doãn Hiếu (54 tuổi, nạn nhân) gọi ra nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Hôm đó, họ cãi nhau, Trường bị anh Hiếu tát nhiều lần.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với Trường, anh Hiếu đi bộ vào nhà hàng xóm tên Sơn trong ngõ Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, để nằm nghỉ.

Tối cùng ngày, Trường rời quán rượu đến nhà ông Sơn. Thấy anh Hiếu nằm trên ghế, bị cáo bức xúc việc bị đối phương tát, nên rút dao bầu trong người và đâm vào ngực nạn nhân. Sau khi gây án, Trường bỏ trốn. Còn anh Hiếu được hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đỗ Duy Trường. Ảnh: N.T.

Ngày 12/3/1994, Đỗ Duy Trường bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố bị can và phát lệnh truy nã về tội Giết người. Năm đó, Đỗ Duy Trường tròn 20 tuổi.

Quá trình bỏ trốn, Trường vào tỉnh Kiên Giang rồi nhập cảnh trái phép sang Thái Lan theo đường biển, nhưng bị Hải quân Thái Lan bắt giữ. Trường khai là người Campuchia, nên bị xử phạt 7 tháng tù rồi trục xuất sang nước này.

Thời gian lưu trú ở Campuchia, Trường thuê người làm giả hộ chiếu Việt Nam với tên giả là Nguyễn Văn Tuyến. Năm 2008, Trường sử dụng hộ chiếu giả nhập cảnh trở lại Thái Lan và sinh sống ở thủ đô BangKok.

Đến tháng 5/2012, Trường bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ do mua bán, tàng trữ ma túy trái phép và bị cơ quan tố tụng nước này phạt 25 năm tù. Lúc này, anh ta vẫn sử dụng tên giả Nguyễn Văn Tuyến. Tháng 10/2021, Trường được đặc xá và bị đưa đến Trung tâm giam giữ cư trú Thái Lan để chờ trục xuất về Việt Nam.

Cũng theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2022, do không làm được hộ chiếu, Trường mới khai tên thật của mình. Đến ngày 29/6/2022, Trường được Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cấp hộ chiếu. Hai tháng sau đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ bị can theo lệnh truy nã sau 29 năm lưu lạc.

Khi cảnh sát lật lại vụ án để điều tra, Đỗ Duy Trường phủ nhận dùng dao sát hại anh Hiếu. Anh ta khai tối 11/3/1994, khi đi vào nhà ông Sơn thì thấy nạn nhân nằm một mình xem tivi. Lúc đó, anh Hiếu gọi Trường lại gần, rồi bất ngờ rút dao giấu trong cạp quần của Hiếu ra.

Bị cáo khai trong lúc giằng co, Trường giữ tay anh Hiếu và cán con dao. Ngực của Trường đè lên 2 tay anh ta, khiến mũi dao đâm vào ngực anh Hiếu. Sau đó, bị cáo rút dao ra rồi cầm hung khí bỏ chạy. Trên đường, Trường làm rơi dao khi trượt ngã. Cảnh sát không thu hồi được vật chứng này.

CQĐT đã lấy lời khai của ông Sơn và một số nhân chứng, kết quả phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường và bản giám định pháp y đối với tử thi nạn nhân. Trong cáo trạng, VKS truy tố bị can này theo các điểm n, p Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Quá trình điều tra, người thân của Đỗ Duy Trường đã thay bị can nộp khắc phục hậu quả 50 triệu đồng. Còn phía gia đình bị hại đề nghị xử lý Đỗ Duy Trường theo quy định của pháp luật và sẽ yêu cầu mức bồi thường khi ra tòa.