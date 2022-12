28 năm biệt tích cùng hành vi dùng vũ khí cướp tài sản

Trong một lần xuống địa bàn Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Hợi đã cùng đồng bọn dùng súng gây ra vụ cướp táo tợn.

Khoảng 6h30 ngày 17/12, tại phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an TP Đà Lạt và Công an phường 4, đã bắt giữ Nguyễn Văn Hợi (SN 1971, HKTT tại xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), người đàn ông thay tên, đổi họ, trốn truy nã 28 năm.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Hợi là nghi phạm truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương về tội “cướp tài sản công dân” (có vũ khí). Năm 1994, Hợi làm tại việc tại mỏ than ở Quảng Ninh và tình cờ nhặt được một số vật liệu nổ và một khẩu súng. Trong lần xuống Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Hợi cùng đồng bọn dùng khẩu súng trên gây ra vụ cướp táo tợn. Sau khi vụ án xảy ra, Hợi bỏ trốn.

Hợi thời điểm bị bắt theo quyết định truy nã.

Gần 30 năm qua, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương kiên trì tổ chức lực lượng, lần tìm theo tung tích của Hợi, nhưng mọi thông tin về nghi phạm đều rất mờ nhạt. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các trinh sát Đội 5 Phòng CSHS đã triển khai lực lượng rà soát, tập trung vào việc truy bắt các nghi phạm trốn truy nã lâu năm, nghi phạm đặc biệt nguy hiểm, trong số đó có Nguyễn Văn Hợi.

Theo thông tin thu thập được, Hợi đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng, tại nhà một người họ hàng. Sau khi xây dựng kế hoạch, tổ công tác của Đội 5 vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Quá trình rà soát, các trinh sát phát hiện Hợi có người họ hàng đang sinh sống ở phường 4.

Qua phối hợp với Công an phường 4, Công an TP Đà Lạt đã xác định đó là gia đình ông P.V. K, tổ công tác đã phối hợp dựng các mối quan hệ của gia đình người này. Quá trình rà soát, tổ công tác phát hiện tại gia đình ông K, có người đàn ông quê gốc Hải Dương sinh sống, nhưng người này mang tên và địa chỉ khác.

Tiếp tục thu thập tài liệu, tổ công tác phát hiện người đàn ông này có đặc điểm, nhân thân, trùng hợp với Nguyễn Văn Hợi. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người đàn ông đó chính là Hợi.

Ngày 17/12, tổ công tác của Đội 5 đã bắt giữ thành công nghi phạm. Trước tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập, nghi phạm 28 năm trốn truy nã trong vỏ bọc khác, đã thừa nhận hành vi phạm tội.