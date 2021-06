272 ca mắc Covid-19 trong ngày 14/6, TP.HCM có 82 bệnh nhân

Bắc Giang là tỉnh có số lượng người mắc mới cao nhất cả nước, TP.HCM xếp thứ 2.

Theo bản tin tối 14/6 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 75 bệnh nhân trong nước và 5 người nhập cảnh mắc Covid-19.

Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là TP.HCM (26), Bắc Giang (29), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (11), Nghệ An (1). Trong đó, 69 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Hà Tĩnh: 9 ca là các trường hợp F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Họ có kết quả xét nghiệm ngày 14/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An: Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại TP Vinh; là F1 của BN10192. Người này có kết quả xét nghiệm ngày 13/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện chị được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Bắc Giang: Các bệnh nhân trong khu cách ly và vùng phong tỏa, liên quan công nhân làm tại khu công nghiệp.

Bắc Ninh: Một ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc, 5 ca là F1.

TP.HCM: Hai ca liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, 2 ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 18 ca là F1, 4 ca đang điều tra dịch tễ.

5 bệnh nhân nhập cảnh là hành khách trở về từ Anh, UAE, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia. Họ được cách ly tại TP.HCM (4) và Khánh Hòa (1).

Ngoài ra, cùng ngày, Bộ Y tế công bố 238 trường hợp mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Như vậy, trong ngày 14/6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới gồm 6 ca nhập cảnh và 266 ca trong nước.

Tổng số ca mắc mới tại từng địa phương là tại Bắc Giang (121), TP.HCM (82), Hà Tĩnh (22), Bắc Ninh (17), Tiền Giang (14), Bình Dương (4), Hà Nội (4), Bắc Kạn (1), Nghệ An (1). Trong đó, 236 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.





Hiện tại, chùm ca bệnh liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng về cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, các F0 chưa rõ nguồn lây ngoài cộng đồng là mối nguy lớn với thành phố.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sáng 14/6, lãnh đạo TP.HCM quyết định tiếp tục giãn cách xã hội thêm 2 tuần. TP.HCM đang chịu áp lực nặng nề từ số lượng ca F1, F2 cách ly ngày càng lớn. Số lượng bệnh nhân nặng đang tăng dần trong khi năng lực cấp cứu có hạn. Một số bệnh viện đã thực hiện hết công suất.

“Tình hình trên đã đặt cho thành phố thử thách rất lớn tiếp theo. Đó là chúng ta phải đặt các câu hỏi về biện pháp nào để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời phục hồi dần sản xuất theo tinh thần bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhận định.