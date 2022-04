270 cảnh sát giao thông TP.HCM được thí điểm rèn sức khỏe

Đoàn Công an TP.HCM và Trung tâm California Fitness & Yoga ký hợp tác nhằm rèn luyện sức khỏe của các chiến sĩ công an qua chuỗi kế hoạch ngắn và dài hạn.

Buổi lễ ký kết diễn ra tại câu lạc bộ California Fitness & Yoga quận 4, TP.HCM. Tại buổi lễ, hai bên thống nhất mục tiêu rèn luyện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của các chiến sĩ công an thành phố. Theo đó, đơn vị thí điểm đầu tiên là lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM.

Hai bên ký kết văn bản hợp tác nhằm rèn luyện sức khỏe cho các chiến sĩ công an TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại úy Đặng Văn Thắng - Phó bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Công an thành phố - nhấn mạnh: “Để hoàn thành tốt những yêu cầu và nhiệm vụ công tác, các chiến sĩ công an không ngừng rèn luyện sức khỏe, đồng thời áp dụng lối sống lành mạnh. Với những chuyên gia về sức khỏe giàu kinh nghiệm tại California Fitness & Yoga, tôi tin chương trình sẽ góp phần rèn luyện sức khỏe thể chất của các chiến sĩ, từ đó đẩy mạnh tinh thần thể dục thể thao của toàn bộ lực lượng công an thành phố, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Chương trình hiện có sự tham gia của 270 chiến sĩ tại đơn vị cảnh sát giao thông TP.HCM và sẽ tiếp tục nhân rộng đến các đơn vị khác trong thời gian tới. Đây đồng thời là tiền đề để hai bên đặt ra những kế hoạch dài hạn trong việc tạo nguồn cảm hứng thay đổi chất lượng cuộc sống của các chiến sĩ công an và toàn thể người dân Việt Nam. Dự kiến, chương trình được triển khai từ giữa tháng 4 và kéo dài trong vòng 6 tháng.

Đơn vị California Fitness & Yoga trao tặng gói hỗ trợ và túi luyện tập đến các chiến sĩ công an TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Dane Fort - Tổng giám đốc FLG Việt Nam, tập đoàn sở hữu thương hiệu thể dục thể hình California Fitness & Yoga - chia sẻ: “Được đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân là một vinh dự lớn với chúng tôi. Điều này như một lời khẳng định về chất lượng chuyên môn của California Fitness & Yoga về việc rèn luyện thể chất, cũng như dinh dưỡng. Đội ngũ huấn luyện viên và chuyên viên dinh dưỡng của chúng tôi sẽ cá nhân hóa lịch tập và thực đơn cho phù hợp với từng chiến sĩ công an nhằm đạt được kết quả tốt nhất”.

“Tôi hy vọng chương trình hợp tác này sẽ tác động tích cực đến toàn bộ lực lượng công an thành phố, từ đó tạo nguồn cảm hứng thay đổi cuộc sống không chỉ trong nội bộ mà còn chạm đến toàn thể người dân Việt Nam”, ông Dane Fort nói thêm.

Chương trình thí điểm có sự tham gia của 270 chiến sĩ thuộc đơn vị Cảnh sát giao thông TP.HCM.

Sự kiện hợp tác với Đoàn Công an TP.HCM là một phần trong nỗ lực của California Fitness & Yoga với mục tiêu thay đổi cuộc sống của 100 triệu người Việt Nam. Tháng 4/2021, đơn vị này đã công bố mục tiêu thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới cho hạng mục số người thay đổi hình thể nhiều nhất. Đến tháng 3, kỷ lục đã được thiết lập với hơn 20.000 người đăng ký và đạt chuẩn.