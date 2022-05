27 năm thay đổi lý lịch của cả gia đình để trốn truy nã

Bị truy nã về tội buôn bán hàng cấm, gây tai nạn giao thông chết người, ông Quyền đổi tên thành Nguyễn Mạnh Hùng và thay đổi toàn bộ thông tin của người thân.

Đêm 22/5, sau gần một tuần rong ruổi ở các tỉnh phía nam, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã dẫn giải Vũ Mạnh Quyền (62 tuổi, ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) về trụ sở đơn vị. Trong suốt chặng đường từ Đồng Nai về Lào Cai, người đàn ông này không thể lý giải được vì sao vỏ bọc được che đậy tinh vi của ông ta bị lật tẩy.

27 năm trước, sau khi thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm và gây tai nạn giao thông chết người, ông Quyền và vợ đưa hai con nhỏ vào Gia Lai và Bình Thuận sinh sống.

Để che đậy tung tích, ông Quyền đã thay đổi toàn bộ lai lịch gia đình: Đổi tên thành Nguyễn Mạnh Hùng, đổi họ các con từ họ Vũ sang họ Nguyễn và chuyển quê quán từ Nam Định thành Sơn La.

Năm 2000, ông Quyền cùng gia đình chuyển phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sinh sống. Ông ta đăng ký hộ khẩu một nơi nhưng lại cư trú ở một địa điểm khác.

Vũ Mạnh Quyền.

Sau khi người đàn ông này bỏ trốn, Công an tỉnh Lào Cai đã dày công truy tìm. Cảnh sát đã về Nam Định, có mặt tại Sơn La để xác minh, nhưng không có kết quả.

Đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và đại tá Trần Quốc Huy, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh một lần nữa lật lại hồ sơ vụ án.

Khi nghiên cứu hồ sơ, các trinh sát đặc biệt chú ý đến một địa chỉ nghi vấn ở Gia Lai. Bí mật thu thập thông tin, cảnh sát phát hiện một thanh niên lái xe đường dài liên quan đến ông Quyền…

Tối 20/5, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bao vây một căn nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc. Khi tổ công tác ập vào, người đàn ông có mặt tại đây được xác định là Vũ Mạnh Quyền.

“Vũ Mạnh Quyền, anh đã bị bắt giữ, khi ấy chúng tôi đã hô lớn. Song do có sự chuẩn bị trước về tâm lý nên Quyền rất khẳng định rằng tên là Nguyễn Mạnh Hùng, còn người lái xe đường dài là con trai của ông ta cũng có một tên khác”, một cảnh sát chia sẻ.

Trước thái độ ngoan cố, tổ công tác đã kiểm tra các giấy tờ tuỳ thân của ông ta và một số người có mặt tại bữa ăn. Đến lúc này, ông Quyền mới thừa nhận hành vi phạm tội, kết thúc 27 năm trốn chạy.