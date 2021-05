27 năm gắn bó, tài sản 146 tỷ USD, vì sao nhà Bill Gates vẫn ly hôn

Sau tuyên bố ly dị gây chấn động truyền thông, điều dư luận quan tâm nhất hiện tại là nguyên nhân đằng sau việc "đường ai nấy đi" của vợ chồng ông trùm công nghệ Bill Gates.

Với công chúng thế giới, Bill (65 tuổi) và Melinda Gates (57 tuổi) là đôi vợ chồng lý tưởng. Hai người chưa từng phô trương trước truyền thông, luôn tin tưởng và sát cánh bên nhau.

Vì thế, tin tức vợ chồng tỷ phú Gates ly dị sau 27 năm chung sống vào ngày 3/5 khiến cả thế giới không khỏi bàng hoàng.

Ngày 3/5, tin tức vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly dị gây chấn động truyền thông thế giới. Ảnh: ABC.

Ngay khi công bố, nhiều ý kiến lập tức bàn tán về ảnh hưởng của sự kiện này tới quỹ từ thiện Bill & Melinda Foundation, tương lai ngành công nghệ và thị trường chứng khoán.

Thậm chí, dân mạng còn lập hàng loạt tài khoản mạo danh nhà Gates trên ứng dụng hẹn hò và chế ảnh ông trùm công nghệ.

Song, điều công chúng thực sự quan tâm lúc này là nguyên nhân đằng sau sự tan rã của cặp vợ chồng tỷ phú sau gần 3 thập kỷ gắn bó, 3 người con và khối tài sản chung trị giá 146 tỷ USD .

Ly dị tuổi xế chiều

Chấn động thế giới là vậy, nhưng những cuộc ly hôn như Bill Gates và Melinda Gates không hề hiếm gặp.

Xu hướng này được gọi là "ly hôn tuổi xế chiều", có xu hướng gia tăng ở các cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi tại xứ cờ hoa vài năm gần đây.

"Con người nay không chỉ sống lâu, khỏe mạnh hơn mà còn tìm thấy nhiều cơ hội hơn khi về già. Không hiếm người nảy sinh bất mãn với bạn đời lâu năm và muốn kết thúc để bước tiếp", Israel Helfand, nhà sáng lập khóa hàn gắn hôn nhân cho giới siêu giàu ở bang Vermont, nói với Time.

Dù không hé lộ nguyên nhân chia tay, các chuyên gia tư vấn hôn nhân nhận định khả năng độc lập, dư thừa về tài chính là một trong các lý do khiến vợ chồng Bill Gates đưa ra quyết định này.

Các chuyên gia cho rằng việc các cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi quyết định ly dị như nhà Gates không hiếm gặp. Ảnh: BBC.

"Những người không chịu áp lực tài chính có ít ràng buộc hơn. Khi mối quan hệ rơi vào ngõ cụt, họ có nhiều lựa chọn hơn, dễ dàng buông bỏ nhau hơn nếu biết không thể cứu vãn tình cảm", Scott Stanley, Giám đốc Trung tâm Hôn nhân và Gia đình, nói.

Một yếu tố khác được các chuyên gia cân nhắc chính là khả năng gia đình Bill Gates gặp "hội chứng tổ trống". Theo đó, do các con nhà Gates đều bước qua tuổi 18, hai vợ chồng không cần vun vén, chuyên tâm nuôi dạy con cái nữa.

Thực tế, nhiều cặp vợ chồng dần xa cách khi không còn cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc con trẻ. Lúc này, họ có thêm thời gian để nhìn nhận, tìm kiếm điều mình thực sự mong muốn từ cuộc sống.

"Tôi nghĩ đây là thời điểm để hai người tự nhìn nhận bản thân trong mối quan hệ với tư cách cá nhân, không phải những ông bố, bà mẹ. Nếu mối quan hệ không còn niềm vui, lãng mạn, nhiều cặp chọn cách kết thúc trong yên bình", John Gottman, tác giả cuốn sách đình đám The Seven Principles for Making Marriage Work, nói.

Khác biệt quan điểm

Tháng 3/2020, Bill Gates, vốn nổi tiếng là cuồng công việc, tuyên bố ý định rút lui khỏi hội đồng quản trị của Microsoft và Berkshire Hathaway và mong dành nhiều thời gian hơn cho quỹ viện trợ toàn cầu do ông và vợ thành lập.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu điều hành Bill & Melinda Foundation, hai vợ chồng đã có những mối quan tâm khác nhau. Trong khi ông trùm công nghệ tập trung vào biến đổi khí hậu và y tế, vợ cũ lại hoạt động tích cực ở lĩnh vực phụ nữ và trẻ em gái.

Khi bước sang tuổi 50, Melinda trả lời Time rằng bà không còn tham gia các cuộc họp về khoa học và y học do quỹ tổ chức. "Tôi tin Bill sẽ là người phù hợp hơn. Tôi sẽ tham gia nhiều cuộc họp về các vấn đề quyền phụ nữ, trẻ em gái".

Sự khác biệt về quan điểm, thiếu thời gian ưu tiên cho mối quan hệ vợ chồng là nguyên nhân được các chuyên gia cho rằng dẫn đến vụ ly dị. Ảnh: National Review.

Năm 2015, bà Melinda cũng thành lập quỹ từ thiện của riêng mình - Pivotal Ventures.

Từ đó, tác giả Gottman cho rằng mối quan tâm khác biệt phần nào khiến tình cảm vợ chồng giữa ông Bill Gates và bà Melinda Gates rạn nứt. Họ không có thời gian để tìm hiểu, vun đắp cho mối quan hệ vợ chồng.

"Họ có đủ ý chí, khả năng và nguồn lực để giải quyết các vấn đề hệ trọng với nhân loại, và chuyện tình cảm dường như không phải ưu tiên hàng đầu. Có thể điều đó khiến cả hai dần xa cách", Gottman nói.

Một trong những lý do khác được các chuyên gia quan tâm chính là vấn đề ngoại tình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khẳng định tuyên bố của ông bà Gates là lời giải thích duy nhất, hợp lý nhất.

"Khi họ nói 'không còn tin rằng có thể phát triển cùng nhau như một cặp vợ chồng', ông Bill và bà Melinda đã nhấn mạnh họ không còn hạnh phúc khi ở bên nhau", chuyên gia tư vấn hôn nhân Daphne de Marneffe chia sẻ.

Cô bác bỏ khả năng về quyết định ly hôn vội vã và tin rằng điều này sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho cả hai.

"Dựa theo tuyên bố trên, vợ chồng nhà Gates đã thực sự cố gắng cứu vãn mối quan hệ. Nhưng khi mọi thứ không thể khá hơn, việc chấp nhận và chia tay trong hòa bình sẽ có giá trị lớn", Daphne nói.