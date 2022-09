26 quán karaoke, bar ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm PCCC

Kiểm tra 460 quán karaoke, bar, vũ trường tại TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện 26 cơ sở vi phạm quy định PCCC nên ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) cho biết tính tới nay đơn vị đã phối hợp cùng công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức kiểm tra 460 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường về các điều kiện an toàn PCCC.

Lực lượng chức năng kiểm tra một quán karaoke ở TP.HCM. Ảnh: A.H.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, vi phạm quy định về an toàn PCCC nên lập biên bản.

Những quán này vi phạm các lỗi như bố trí, sắp xếp các vật tư, vật dụng cản trở lối thoát hiểm; thiết bị PCCC chưa đảm bảo an toàn; lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền… Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở này với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng .

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã ra quyết định đình chỉ 26 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa TP.HCM. Các cơ sở này được xác định là chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC mà đã đưa vào hoạt động.

Trước đó, ngày 1/8, sau vụ cháy ở Hà Nội khiến 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh, Bộ Công an đã chỉ đạo các địa phương tổ chức cao điểm kiểm tra PCCC cơ sở kinh doanh như quán karaoke, bar, vũ trường. Công an TPHCM đã tổ chức triển khai kế hoạch trên từ ngày 17/8 đến 17/9.

Tối 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), cũng bốc cháy khiến 32 người thiệt mạng.