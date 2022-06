26 người bay lắc trong quán karaoke

Kiểm tra 2 quán karaoke, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 26 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Khuya 4/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp công an sở tại kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke G7 ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, do Lưu Minh Hải (29 tuổi) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người (3 nam, 3 nữ) đang bật nhạc to, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ gồm một đĩa sứ có bám dính tinh thể bột màu trắng, một ống hút cuốn bằng tiền, một thẻ cứng, một bật lửa ga.

Hiện trường vụ việc.

Sau đó, rạng sáng 5/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an huyện Vĩnh Tường kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Thiên Hà ở xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, do Đỗ Văn Đức (25 tuổi) làm chủ.

Khi đó, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 phòng hát có 20 người gồm 10 nam và 10 nữ đang bật nhạc to, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 đĩa sứ có bám dính tinh thể màu trắng, 2 thẻ cứng, 2 ống hút bằng tiền, 2 bật lửa. Những người liên quan thừa nhận vừa sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bàn giao các nghi phạm cho Công an huyện Tam Đảo và Công an huyện Vĩnh Tường củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.