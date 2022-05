250 công an phá đường dây đánh bạc lớn ở miền Tây

Sau khi làm việc với 22 người liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh, Công an An Giang đã tạm giữ 7 nghi can.

Ngày 13/5, Công an tỉnh An Giang huy động 250 cán bộ, chiến sĩ để khám xét 19 điểm liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số đề tại huyện Châu Phú, TP Châu Đốc và tỉnh Đồng Nai. Sau khi cảnh sát làm việc với 22 người liên quan, Công an tỉnh An Giang ra lệnh tạm giữ hình sự 7 nghi can là Hoàng Thị Nguyệt (42 tuổi), Trần Vũ Linh (42 tuổi), Hà Diệu Thọ (38 tuổi), Lê Thị Lược (44 tuổi), Phạm Thị Thanh Xuân (38 tuổi), Trần Thị Hơn (40 tuổi) và Huỳnh Bích Liễu (44 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc). Ngoài 2 ôtô và một xe máy, cảnh sát tạm giữ của những người liên quan hơn 2,6 tỷ đồng . Trần Thị Hơn làm việc với cảnh sát. Ảnh: Phương Như. Theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, đây là đường dây số đề quy mô lớn, có nhiều người tham gia, phạm vi hoạt động trải rộng tại nhiều tỉnh, thành trong thời gian dài. Công an tỉnh An Giang đề nghị những người có liên quan đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đóng tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để trình diện. Đường dây số đề giao dịch 1 tỷ mỗi ngày Một nhóm dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho người chơi tại Đắk Lắk với số tiền giao dịch một tỷ đồng mỗi ngày.