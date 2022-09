25 trường đại học thông báo tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Sau khi công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và các phương thức khác, nhiều trường đại học trên cả nước đã thông báo thời gian tuyển bổ sung.

Ở phía bắc, trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển bổ sung cho 4 ngành (chương trình đào tạo chất lượng cao) là Quản trị và an ninh, Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Marketing và truyền thông, Quản trị nhân lực và nhân tài.

Nhà trường quy định thời gian nộp hồ sơ tuyển bổ sung là từ ngày 16/9 đến trước 17h ngày 2/10 với chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế do trường đại học nước ngoài cấp bằng cho tới khi hết chỉ tiêu.

Các ngành tiếp tục tuyển sinh là Quản lý (chuyên sâu về Marketing và khởi nghiệp) do ĐH Keuka (Mỹ) cấp bằng; Kế toán và tài chính do ĐH East London (Vương quốc Anh) cấp bằng; Quản trị khách sạn, Thể thao và du lịch do ĐH Troy (Mỹ) cấp bằng.

Từ ngày 17/9 đến hết ngày 30/9, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thực hiện tuyển bổ sung cho 13 ngành đào tạo với tổng chỉ tiêu là 400 sinh viên.

Nhà trường tuyển sinh theo các phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (mã 100); xét kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT hoặc tương đương (mã 200); xét kết quả thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức (mã 402).

Các ngành đào tạo tuyển bổ sung ở ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định như sau:

Ở phía nam, từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM sẽ nhận hồ sơ của thí sinh xét tuyển bổ sung bằng 2 phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả học tập THPT.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung của trường là 500 sinh viên với các ngành (chuyên ngành) và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy (chương trình chất lượng cao) như sau:

Từ ngày 3/10 đến 17h ngày 8/10, ĐH Tôn Đức Thắng cũng dành hơn 500 chỉ tiêu để tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của những thí sinh có nguyện vọng học các ngành tuyển bổ sung thuộc 5 chương trình đào tạo của trường là chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa, chương trình đại học bằng tiếng Anh và chương trình liên kết quốc tế.

Tại ĐH Quốc tế Sài Gòn, nhà trường dành 400 chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung cho 8 ngành đào tạo là Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị khách sạn, Tâm lý học, Luật kinh tế quốc tế, Khoa học máy tính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Thời gian nhận hồ sơ của thí sinh xét bổ sung đến ngày 10/10.

Nhằm tạo thêm cơ hội cho các thí sinh vào đại học theo ngành mong muốn, ĐH Quang Trung thông báo tuyển bổ sung đợt 2 ở 13 ngành, dựa trên phương thức xét học bạ THPT và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tất cả thí sinh trên cả nước có điểm học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn từ 18 điểm trở lên; hoặc có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm trở lên đều có thể nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 vào ĐH Quang Trung.

ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dự kiến không xét tuyển bổ sung ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Tuy nhiên, đối với phương thức xét học bạ (theo tổ hợp 3 môn lớp 12 và theo tổng điểm 3 học kỳ), nhà trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung ở 59 ngành đào tạo đến hết ngày 3/10.

Dưới đây là danh sách 25 trường đại học đã công bố tuyển sinh bổ sung năm 2022: