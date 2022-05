25 người chết ở Ấn Độ do nắng nóng

Giới chức bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, ghi nhận 25 ca tử vong do nắng nóng kể từ cuối tháng 3 - con số cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Giới chức bang Maharashtra cho biết nhiều ca tử vong được ghi nhận ở vùng nông thôn, theo Reuters. “Đây là những trường hợp qua đời do sốc nhiệt”, ông Pradeep Awate, một quan chức y tế bang Maharashtra, thông báo.

Trong khi đó, tại bang Odisha ở miền Đông Ấn Độ, giới chức địa phương cho biết một người đàn ông 64 tuổi qua đời do sốc nhiệt hôm 25/4. Hàng trăm người khác cũng đã được điều trị.

Nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân Ấn Độ trở nên khó khăn. Ảnh: Reuters.

Huyện Subarnapur, nơi nóng nhất của bang Odisha, ghi nhận nhiệt độ cao nhất 43,2 độ C trong ngày 3/5.

“Thời tiết quá nóng”, Mohana Mahakur, một cư dân huyện Subarnapur, nói với Reuters. “Cả quạt và điều hòa đều không có hiệu quả”.

Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan đang phải trải qua đợt nắng nóng diện rộng dài ngày với nền nhiệt trên 40 độ C, khiến hơn một tỷ người bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan này có liên quan tới biến đổi khí hậu.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ cũng vừa ghi nhận tháng 3 nóng nhất lịch sử với nhiệt độ trung bình lên tới 33,1 độ C, cao hơn gần 2 độ C so với hàng năm.

Do hiện tượng mất điện diễn ra thường xuyên, các gia đình có điều hòa và quạt cũng không thể tránh khỏi tác động của nắng nóng.

“Trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng một cách quá mức. Trong khi đó, thời gian mất điện kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến chúng tôi thêm khổ sở”, ông Abdul Salam Khan, một người kinh doanh giày dép ở thành phố Peshawar, miền Bắc Pakistan, nói với Reuters.