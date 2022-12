24 giờ phá án

Vụ án mạng với bao câu hỏi hóc búa nhưng bằng phương pháp truy xét đúng đắn, hung thủ đã bị bắt giữ một ngày điều tra.

Dãy nhà trọ cũ ở khu dân cư Việt Sinh thuộc khu phố Hà Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương, có khoảng 20 phòng được chia thành hai dãy đối diện nhau. Những người thuê trọ ở đây đều là công nhân đi làm cả ngày, tối mới về nên nơi đây luôn vắng vẻ. Bởi thế mà trong gian phòng trọ của bà Linh ở cuối dãy đã xảy ra chuyện, mọi người đều không hay biết.

Bí mật trong phòng trọ



Đến đêm muộn 2/12/2021, hàng xóm thấy có những biểu hiện bất thường như cửa phòng hé mở mà không thấy có động tĩnh gì phát ra nên kiểm tra, thì thấy bà Linh đã chết. Tin về cái chết trong xóm lao động được cấp báo đến cơ quan chức năng. Dưới sự chủ trì của Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương, hoạt động khám nghiệm hiện trường, tử thi và công tác truy xét được khẩn trương triển khai.

Thượng tá Trần Minh Triệu, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, nhớ lại: "Nạn nhân được phát hiện nằm trên tấm nệm tại vị trí góc tường phía trong gian phòng trọ, xung quanh gối có dính dịch màu nâu nghi là máu, xung quanh có nhiều dấu vết xáo trộn. Quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã thu được nhiều đầu mẩu thuốc lá, cùng một bao cao su đã qua sử dụng ở trong thùng rác.

Hung thủ Nguyễn Minh Nhật.

Khám nghiệm tử thi phát hiện các dấu hiệu đặc trưng của hiện tượng suy hô hấp do bị ngạt. Thi thể nạn nhân không có các dấu vết thương tích do hung khí gây ra. Điều này dẫn tới nhận định hung thủ đã sát hại bà Linh bằng tay không, cụ thể là bóp cổ nạn nhân cho đến khi tắt thở. Đánh giá các dấu vết trên thi thể, chúng tôi nhận định nạn nhân bị giết trước đó khoảng 6 giờ, tức là khoảng từ 18 đến 19h ngày 2/12/2021".

Từ những dấu vết để lại hiện trường và trên thi thể nạn nhân, lực lượng phá án đi đến nhận định, kẻ thủ ác không phải người chuyên nghiệp, không có dự mưu sát hại nạn nhân từ trước, mà án mạng có thể đã xảy ra do những mâu thuẫn bột phát nhất thời.

Đại úy Huỳnh Văn Bền, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSHS, kể: "Qua nắm tình hình, xác định nạn nhân thường gọi là Linh, hơn 50 tuổi, nói giọng Bắc, mới chuyển đến khu trọ này 1 tháng, không rõ làm công việc gì. Khu trọ tương đối vắng vẻ, nằm biệt lập với khu vực dân cư xung quanh.

Hàng ngày bà Linh ít tiếp xúc với cư dân xóm trọ, không quan hệ thân thiết với ai, nên mọi người đều không biết những thông tin liên quan đến nhân thân lai lịch hay công việc của bà, cũng không có đăng ký tạm trú tại nơi ở trọ. Tại hiện trường phát hiện có một chiếc điện thoại di động của nạn nhân, nhưng những tin nhắn trao đổi của nạn nhân trên mạng xã hội, các cuộc gọi đi và đến trước thời điểm nạn nhân tử vong đều đã bị xóa”.

Cuộc truy xét thần tốc

Lúc này có 3 giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến án mạng được đặt ra. Một là, có thể nạn nhân bị giết do ghen tuông tình ái. Hai là án mạng do mâu thuẫn thù tức. Ba là nạn nhân bán dâm và hung thủ chính là khách làng chơi. Căn cứ đưa ra phán đoán này là vì cư dân xóm trọ cho biết thỉnh thoảng xuất hiện những nam giới ở các độ tuổi khác nhau tại phòng trọ ấy.

Nhận định này càng được củng cố khi trong danh sách những người hoạt động mại dâm trên địa bàn được Công an phường Thuận Giao theo dõi, quản lý nghiệp vụ có tên nạn nhân là bà Yến (SN 1965, quê Hà Nội). Chiếc bao cao su chứa tinh dịch thu tại hiện trường là chứng cứ vật chất quan trọng để xác định tính chất sự việc, cho thấy hung thủ đã có quan hệ tình dục với nạn nhân trước khi gây án. Mặt khác đó chính là mẫu so sánh để làm căn cứ truy nguyên đồng nhất về ADN với đối tượng hiềm nghi.

Trung tá Lê Xuân Sang, Phó trưởng Phòng CSHS, cho biết: "Ngay khi dựng được tung tích nạn nhân, chúng tôi đã cử một tổ công tác ra Hà Nội để xác minh các mối quan hệ và cuộc sống của nạn nhân, đồng thời đẩy mạnh việc rà soát, trích xuất camera an ninh trên các đường dẫn đến khu nhà trọ, để xác định những người đã ra vào địa điểm này tại thời điểm vụ án mạng xảy ra.

Kết quả đã xác định khoảng 19h ngày 2/12, có một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc quần cộc, áo khoác màu lông chuột, đi xe máy Airblade màu đỏ đến xóm trọ rồi vào phòng bà Yến, ở đó hơn một tiếng sau thì đi ra. Người dân xóm trọ không biết nam giới này là ai, nhưng qua trang phục, chúng tôi đánh giá rất có thể đó là người địa phương, ở không xa khu vực hiện trường. Lúc này, việc rà soát camera để dựng lộ trình di chuyển của nghi phạm được triển khai đồng loạt.

Tuy nhiên, không phải tuyến đường nào cũng có camera, về chất lượng hình ảnh cũng không tốt, nên cũng gây nhiều khó khăn. May mắn là có một cái camera ghi lại được vài chữ số trên BKS chiếc xe máy của đối tượng. Qua phân tích hình ảnh, đọc được 3 số đầu, còn 2 số cuối chúng tôi phán đoán. Sau đó, chủ nhân của hơn 20 chiếc xe có đặc điểm, dãy số phù hợp đã được gọi hỏi, xác minh, nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm".

Nút thắt

Tiếp tục rà soát tất cả các tuyến đường ra vào hiện trường, cuối cùng lực lượng truy xét đã phát hiện chiếc xe di chuyển về phía phường Tân Bình thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cách hiện trường vụ án khoảng 20 km) rồi mất dấu. Tình tiết này cho thấy nghi can rất có thể là người trong vùng. Lực lượng phá án liền tập trung tối đa lực lượng, phối hợp với công an địa phương tổ chức truy tìm chủ nhân của chiếc xe. Kết quả đã truy ra người sở hữu chiếc xe Airblade có đặc điểm phù hợp, nhưng đó lại là một phụ nữ.

Bí mật xác minh, các trinh sát phát hiện người phụ nữ này có em trai là Nguyễn Minh Nhật (SN 1995, làm nghề giao gà). Thỉnh thoảng, Nhật mượn xe của chị gái làm phương tiện đi lại. Chưa hết, chiếc mũ bảo hiểm của Nhật khá giống với hình ảnh chiếc mũ bảo hiểm của nghi can mà camera đã ghi lại.

Hiện trường vụ án.

Trong công tác điều tra trọng án, những dấu hiệu "lâm sàng" kể trên là căn cứ không thể tốt hơn để đưa một người vào diện hiềm nghi và tổ chức xác minh, nhằm khẳng định hoặc phủ định sự liên quan của người đó với vụ án cần làm rõ.

Trong cuộc điều tra này, việc tập trung tối đa lực lượng để rà soát camera trên các tuyến đường từ điểm xuất phát là hiện trường vụ án đã giúp rút ngắn thời gian truy xét, dẫn thẳng tới nghi can gây án. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc vận động người dân lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng và các điểm công cộng trong thôn xóm, khu phố.

Trở lại với cuộc truy xét, sau khi được đưa vào tầm ngắm, mọi di biến động của Nhật đều nằm trong tầm mắt giám sát chặt chẽ của các trinh sát hình sự.

Đại úy Bền kể: "Triển khai biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để tiếp cận nghi phạm, chúng tôi nhận được một thông tin quý như vàng, đó là trong cái chậu đựng đồ bẩn tại nhà Nhật có một áo khoác màu lông chuột có dính dấu vết màu nâu nghi là máu. Thêm nữa, tại vùng cằm của anh ta có một vết thương mới. Xét thấy Nhật là nghi can số 1, cần bắt khám xét ngay để ngăn chặn anh bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ, chúng tôi đã triển khai 5 tổ công tác bao vây toàn bộ ngôi nhà rồi ập vào thi hành lệnh.

Lúc đó, mẹ Nhật ra sức ngăn cản chửi bới anh em, không cho vào nhà kiểm tra, nhưng lực lượng phá án đã cương quyết thực hiện nhiệm vụ, vô hiệu hóa mọi sự chống đối. Tên Nhật bị bắt ngay sau đó khi đang trốn trong gầm giường. Những đồ vật nghi có liên quan đến vụ án đều được thu giữ".

Chân tướng tội ác

Ngay khi đưa Nguyễn Minh Nhật về cơ quan điều tra, cuộc đấu tranh xét hỏi bắt đầu từ việc yêu cầu đối tượng giải trình về việc sử dụng thời gian trong ngày 2/12, đồng thời lý giải về vết thương trên mặt, dấu vết nghi máu trên chiếc áo màu lông chuột… Trước các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm trận mạc, Nhật đã thừa nhận hành vi giết hại bà Yến.

Theo đó, khoảng 18h ngày 2/12/2021, sau khi sử dụng xe môtô BKS 61D1- 605.xx đi giao gà tại ngã 3 Vũng Tàu về đến phường Tân Bình, TP Dĩ An, Nhật nảy sinh ý định tìm gái bán dâm để quan hệ tình dục. Vì trước đây Nhật đã 2 lần mua dâm bà Yến, nên anh ta đã nhắn tin thỏa thuận về giá. Bà Yến đưa ra yêu cầu mỗi lần mua dâm Nhật phải trả 300.000 đồng và phải "bo" thêm 200.000 đồng nữa. Nhật đồng ý và đi xe tới phòng trọ của bà Yến ở phường Thuận Giao, TP Thuận An. Tại đây hai người đã quan hệ tình dục với nhau.

Xong xuôi, Nhật không đồng ý "bo" thêm tiền cho bà Yến như đã thỏa thuận, nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, bà Yến đã cắn vào cằm của Nhật. Bị đau, Nhật đã dùng hai tay bóp cổ nạn nhân cho đến lúc thấy bà Yến tắt thở. Sau đó Nhật lấy tiền và 2 điện thoại của nạn nhân rồi ra xe chạy thẳng về nhà cất giấu các tài sản chiếm đoạt được và lẩn trốn cho đến khi bị lực lượng phá án phát hiện, bắt giữ.

Để củng cố chứng cứ chứng minh tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức trưng cầu giám định gen (ADN) của tế bào tồn tại trong các mẫu vật thu được ở hiện trường vụ án, đối chiếu với ADN của Nguyễn Minh Nhật. Kết quả so sánh cho thấy có sự đồng nhất về kiểu gen, có đủ căn cứ khẳng định Nhật là thủ phạm của vụ án.