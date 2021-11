24 giờ cắm trại tại hồ Trị An qua lăng kính Oppo Reno6

Từ những con đường uốn lượn quanh hồ Trị An, hàng lau khô chạy dọc hai bên đường đến làn sương mờ bao phủ những đỉnh đồi, tất cả đều được Oppo Reno6 5G lưu giữ trọn vẹn.

Sau 30 phút tìm kiếm các điểm cắm trại gần TP.HCM, nhóm quyết định chọn hồ Trị An (Đồng Nai) làm nơi dừng chân. Cảm hứng đến bất ngờ, chuyến đi không được chuẩn bị trước, những gì tôi kịp “đóng gói” cho hành lý lần này vỏn vẹn vài item thời trang yêu thích cùng Oppo Reno6 5G.

Chưa từng cắm trại, cũng chưa bao giờ đến Trị An, chúng tôi có chưa đến 24 giờ để tìm hiểu đường đi, quyết định phương tiện di chuyển, chọn bãi cắm và chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Sau thời gian dài giãn cách, không ít điểm đến đóng cửa hoặc chưa hoạt động lại. Vì vậy, trước khi khởi hành, bạn cần tìm hiểu chi tiết nơi lưu trú.

Nếu quyết định cắm trại ở hồ thuỷ điện như Trị An, bạn nên tham khảo các bài review trên mạng xã hội. Nhờ cách này, tôi biết Nhà máy Thủy điện Trị An vừa xả đập, nước ngập hầu hết bãi cắm tự do. Cũng nhờ lướt review, chúng tôi “bỏ túi” khá nhiều bãi dịch vụ với giá cả phải chăng.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển khi TP.HCM chưa thức giấc. Điểm đến của chúng tôi là bãi cắm Napy Garden, cách cung đường đẹp nhất quanh hồ Trị An khoảng 4 km. Sau gần 6 tháng work from home, đây là lần đầu tiên tôi rời TP.HCM, tự thưởng cho bản thân một ngày không Internet, chỉ có chúng tôi cùng vẻ đẹp của Trị An.

Buổi sáng ở Trị An nhẹ nhàng và bình yên. Qua lăng kính Oppo Reno6 5G, bình minh ở đây từ tốn đến lạ, như sợ kẻ lữ khách không kịp cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc mà trữ tình ấy. Mặt trời cao dần, những tia nắng nhảy múa trong kẽ lá, chiếu thẳng vào lều tạo nên khung cảnh mà chỉ người cắm trại mới cảm nhận được.

Sau bữa sáng, chúng tôi nhận SUP. Chèo SUP là hoạt động nhất định phải thử khi cắm trại ở Trị An. Bạn có thể tự mang SUP hoặc thuê theo giờ/buổi tại các bãi cắm.

Lần đầu tiên chơi, không người hướng dẫn, chúng tôi mất khá nhiều thời gian để học cách chèo SUP di chuyển đúng hướng mong muốn. Khoảng 2 tiếng “vật lộn” trên ván, từ sợ hãi, hoang mang đến hào hứng, thích thú, mọi cảm xúc đều được Reno6 5G lưu giữ trọn vẹn.

Nắng chiều ở đây không gắt gỏng. Mặt hồ Trị An yên ả, trong veo như tấm gương khổng lồ phản chiếu trọn vẹn vẻ đẹp của trời xanh, mây trắng.

Phải rất lâu rồi chúng tôi mới được lái xe trong tiết trời dễ chịu, chậm rãi men theo những con đường nhựa khi thẳng tắp lúc quanh co như tấm lụa mềm, lướt nhanh qua hàng cỏ lau ngả vàng đầy hoài niệm ven đường hay dựng chống xe, ngồi xuống một khoảnh đất nào đó để hít thở không khí trong lành, thư thái.

Bạn có thể chạy hàng giờ trên con đường quanh hồ Trị An mà không thấy chán. Cảnh vật hoang sơ, gió heo may vờn qua đầu ngọn cỏ, mây xanh lững thững trên bầu trời cao và rộng. Không ngoa khi nói rằng Trị An cho người ta cảm giác bình yên như nốt lặng trong bản nhạc cuộc đời nhiều hối hả.

Khác với sự chậm rãi của bình minh, hoàng hôn ở Trị An có phần vội vàng. Nắng vàng len lỏi mọi ngõ ngách, từ những hàng lau khô, con đường nhựa mịn kéo dài bất tận đến mặt hồ thênh thang nhuộm màu vàng chuếnh choáng. Đó là kiểu hoàng hôn rất riêng của Trị An.

Trị An của sáng sớm tinh mơ như một nàng thơ, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Để khi đêm về, nàng thơ ấy mang nhiều năng lượng hơn với những mái lều đủ màu sắc, dây đèn LED rực rỡ hoà tiếng cười nói giòn giã.

Buổi tối Trị An những tháng cuối năm có phần se lạnh. Lúc này, còn gì tuyệt vời hơn khi được quây quần bên đốm lửa hồng, ngắm bầu trời đầy sao, thưởng thức món nướng ngon lành, kể nhau nghe muôn chuyện “trên trời dưới biển” hay rộn ràng với những màn boardgame đến tận nửa đêm.

Chơi boardgame chán, chúng tôi rủ nhau xem hình ảnh đã ghi lại suốt chuyến đi. Điều khiến cả nhóm thích nhất sau chuyến đi không chỉ là những trải nghiệm cắm trại lần đầu biết đến, mà còn là đoạn phim ngắn được ghi lại bằng Reno6 5G.

Không máy ảnh cồng kềnh, không ống kính đắt đỏ, xuyên suốt chuyến đi, chỉ có chiếc smartphone nhỏ gọn của Oppo lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc đáng nhớ. Video chân dung Bokeh Flare mang đến những thước phim xóa phông với hiệu ứng bokeh độc đáo, tính năng video làm đẹp chân dung cùng hiệu ứng AI trên Reno6 5G giúp cả nhóm nổi bật trong mọi khung hình.

Không có chuyến đi nào tẻ nhạt, quan trọng là bạn đi cùng ai. Hãy để Reno6 5G trở thành người đồng hành trong mọi chuyến đi, thay bạn cất giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Để nhiều năm về sau, khi xem lại, bạn nhận ra bản thân từng có một tuổi trẻ đáng giá như thế nào.