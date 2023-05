2/3 trẻ trong ngộ độc botulinum ở TP.HCM phải thở máy

Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ say nắng, đột quỵ

Bộ Y tế cho biết vào mùa nắng nóng, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng.