23 năm Lotteria xây thương hiệu và loạt chiến lược cho hành trình mới

Trong 23 năm có mặt tại Việt Nam, Lotteria nhanh chóng phủ sóng và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người dùng. Đánh dấu hành trình tiếp theo, doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc triển khai nhiều chiến lược đầu tư, hợp tác mới.

Một ngày đầu tháng 2/1998, góc đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) thu hút sự chú ý của nhiều người bởi sự xuất hiện của cửa hàng thức ăn nhanh màu đỏ, phía trên treo tấm biển với dòng chữ “Lotteria”. Thương hiệu Hàn Quốc đến Việt Nam mang theo kỳ vọng nhanh chóng mở rộng thị phần mảng thức ăn nhanh. Bởi lúc bấy giờ, chưa nhiều doanh nghiệp kinh doanh mô hình này tại Việt Nam.

Chia sẻ về quyết định mở rộng phạm vi kinh doanh, ông Choi Kee Yeoul, Tổng giám đốc Lotteria Việt Nam, tự tin: “23 năm trước, thị trường Việt chưa nhiều thương hiệu nước ngoài và chúng tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn. Dù một vài tên tuổi khác gia nhập sớm hơn, chúng tôi tin mình đủ năng lực để đứng vững cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp”.

Con đường “khai phá” vùng đất mới để chinh phục người dùng của Lotteria hay bất cứ doanh nghiệp nào cũng chưa bao giờ dễ dàng. Với Lotteria, đó là câu chuyện “bản địa hoá” thực đơn và hương vị món ăn. Trong khi thế mạnh của công ty mẹ Hàn Quốc nằm ở hamburger và yếu hơn về gà, thị hiếu của người dùng Việt đi theo chiều ngược lại. Thách thức đầu tiên buộc doanh nghiệp này nhanh chóng thay đổi chiến lược, tập trung vào sản phẩm gà và tiến hành thử nghiệm.

Với sự “hậu thuẫn” từ tập đoàn mẹ và 26 năm kinh nghiệm thành lập tại thị trường nổi tiếng khó tính là Nhật Bản trước khi vào Việt Nam, thương hiệu đến từ Hàn Quốc sớm tìm thấy lời giải cho bài toán khó. Món gà sau đó không chỉ có một mà phát triển thành các hương vị và cách chế biến khác nhau, bên cạnh lựa chọn khác như hamburger, heo, mực, tôm, salad, khoai tây chiên, kem…

Thực đơn đa dạng mức giá kèm các combo và chương trình ưu đãi lần lượt ra đời. Kết hợp vị trí cửa hàng thường nằm ở cung đường chính, ngã tư lớn, thương hiệu Hàn Quốc dần tạo được chỗ đứng nhất định trong lòng người dùng. Từ đó, cửa hàng Lotteria chứng kiến ngày càng nhiều nhóm sinh viên gặp gỡ, nhân viên văn phòng ăn trưa và các gia đình tổ chức sinh nhật hay thưởng cho con mỗi dịp cuối tuần. Tuổi thơ của không ít thế hệ 9X cũng vì vậy mà gắn liền nơi đây.

Theo báo cáo của Decision Lab về hành vi người tiêu dùng trong ngành hàng ăn nhanh năm 2021, 88% người được phỏng vấn chọn Lotteria là nhãn hàng yêu thích, 59% thường xuyên chọn thương hiệu này để dùng bữa.

Từ một vài cửa hàng tại TP.HCM, hơn 260 “ngôi nhà đỏ” cứ thế mọc lên, nổi bật giữa các tuyến đường lớn của hơn 30 tỉnh/thành, trải dài từ Lào Cai đến đất mũi Cà Mau. Thương hiệu Lotteria dần đứng vững trong top đầu chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh phát triển tốt, phủ sóng nhanh nhất tại Việt Nam.

“23 năm trước, chúng tôi không thể tưởng tượng hình ảnh của mình bây giờ. Khi vào Việt Nam, Lotteria mong đón nhận sự yêu thích của người tiêu dùng, nhưng không ngờ tình cảm thu về lại lớn đến thế. Số lượng cửa hàng bán tại chỗ rất đáng tự hào, tuy nhiên với chúng tôi, thành quả lớn nhất là cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc, không ngừng sáng tạo để mang đến trải nghiệm mới lạ và góp phần khai phá tiềm năng thị trường thức ăn nhanh Việt”, vị Tổng giám đốc Lotteria Việt Nam khẳng định.

Từng bước tiến của Lotteria luôn song hành với sự phát triển của thị trường thức ăn nhanh, khi mức sống ở đất nước hơn 90 triệu dân cải thiện. Đồng nghĩa, thị trường thu hút nhiều thương hiệu khác và trở nên “chật chội” hơn, sức cạnh tranh ngày một sôi động. Ông Choi Kee Yeoul thừa nhận doanh nghiệp này phải cạnh tranh nhiều đối thủ có năng lực, tạo ra áp lực lớn.

Tuy nhiên, vị tổng giám đốc cũng cho rằng nhiều đối thủ cùng gia nhập sẽ làm tổng thể thị trường thức ăn nhanh tăng trưởng, nâng cao tiêu chuẩn của khách hàng. Trước áp lực và cơ hội này, Lotteria cũng không thể đứng yên. Vì vậy, đây là động lực mới, một cơ hội tốt để cùng phát triển, mang đến nhiều sản phẩm tốt hơn cho người tiêu dùng.

Cú hích khác cho quyết định tăng tốc đổi mới của thương hiệu Hàn Quốc đến từ tác động của Covid-19. Doanh nghiệp này có thời gian nhìn lại, tập trung chuyển đổi mô hình sang giao hàng, cải tổ hệ thống nội bộ và tăng năng lực quản lý, thay vì mải miết chạy về phía trước.

Bỏ lại sau những e ngại về thị trường thức ăn nhanh còn nhiều chướng ngại vật đang chờ đợi, Lotteria vẫn tự tin tiến về phía trước và đặt ra kế hoạch phát triển, mở rộng thị phần rõ ràng trong năm 2022, bao gồm “thay áo mới” cho các cửa hàng cũng như hợp tác với gương mặt trẻ được yêu thích để tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng.

Mở đầu cho hành trình tiếp nối hơn 2 thập kỷ, Lotteria lập kế hoạch làm mới hình ảnh các cửa hàng. “Chúng tôi có rất nhiều cửa hàng nhưng không ít trong số đó đã cũ. Kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của Lotteria là làm mới các cửa hàng cũ thay vì xây mới. Vì vậy, chúng tôi bắt tay sửa sang từ năm ngoái và duy trì trong năm nay”, ông Choi Kee Yeoul lý giải.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận thấy sự tươi mới qua hình ảnh được đầu tư, chăm chút cùng thông điệp tích cực trong mỗi không gian của Lotteria. Các mảng màu, thiết kế nội thất trẻ trung và bắt mắt hơn. Cách sắp xếp nội thất đảm bảo thoải mái cho người dùng.

Thương hiệu này cũng lần đầu công bố đại sứ thương hiệu là gương mặt trẻ được yêu thích - ca sĩ AMEE. Phong cách hiện đại, hợp xu hướng, ngoại hình tươi sáng và quá trình hoạt động nghệ thuật văn minh của nữ ca sĩ được cho là những điểm chung làm nên “mối duyên” với thương hiệu Hàn. Sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự hợp tác này là MV Thay mọi cô gái yêu anh.

MV kể câu chuyện cô gái trưởng thành hoài niệm về tình đầu qua những dòng ký ức trong lần đầu gặp gỡ ở bữa tiệc sinh nhật, trêu đùa nhau trên sân trường... Cuối cùng, cô gái bất ngờ gặp lại chàng trai năm xưa và viết tiếp những khoảnh khắc tươi đẹp. Xuyên suốt MV, Lotteria đồng hành với cặp đôi, từ lúc gặp gỡ, thân quen, chia xa và hội ngộ.

Cách hình ảnh thương hiệu được lồng ghép tinh tế vào MV góp phần truyền tải tốt thông điệp “Lotteria will always be by your side” (Lotteria luôn bên bạn). Sau 8.000 ngày từ khi đặt chân đến Việt Nam, trải qua những cột mốc thay đổi nhận diện và chiến lược kinh doanh để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, Lotteria vẫn trung thành với mục tiêu trở thành điểm dừng chân ấm cúng của ngày sinh nhật, bữa ăn quây quần bên gia đình, bạn bè để cùng khách hàng lưu giữ kỷ niệm đẹp.

Hình ảnh trong sáng, thông điệp gần gũi giúp MV tạo tiếng vang và phủ sóng trên kênh online lẫn offline. Sự thành công của lần hợp tác này đồng thời mở ra chặng đường mới đầy hứa hẹn của thương hiệu tại Việt Nam.

Bên cạnh hình ảnh, yếu tố cốt lõi về chất lượng món ăn không nằm ngoài kế hoạch đầu tư của Lotteria. Ông Choi Kee Yeoul tiết lộ tập đoàn mẹ quyết định thành lập công ty chế biến thực phẩm Lotte F&G Việt Nam nhằm đảm bảo nhu cầu cung ứng nguyên liệu, đồng thời giám sát nghiêm ngặt quy trình chế biến, phân phối sản phẩm đến tay người dùng.

Doanh nghiệp này tiếp tục đồng hành phát triển với các đối tác, nhà cung cấp địa phương hàng đầu tại Việt Nam để nghiên cứu, phát triển sản phẩm. “Đồng hành, hiệp sức là chiến lược quan trọng đối với chúng tôi”, Tổng giám đốc Lotteria Việt Nam nhấn mạnh.

Những nỗ lực của Lotteria không nằm ngoài xu hướng đề cao yếu tố an toàn thực phẩm. Báo cáo lần thứ 13 của Tetra Pak Index cho thấy mối quan tâm trên toàn cầu về an toàn thực phẩm và nguồn cung thực phẩm trong tương lai tăng 10%. Ngoài ra, hơn 50% người tiêu dùng cho rằng việc nâng cao an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các nhà sản xuất mà trở thành vấn đề số một các công ty cần ưu tiên giải quyết.

Với thành tích 7 năm liền đứng vị trí số 1 về “Brand Power” cấp bởi “Korea Management Association”, số 1 về năng lực cạnh tranh thương hiệu từ cơ quan đánh giá giá trị thương hiệu và chứng nhận an toàn thực phẩm (RVA HACCP), vệ sinh môi trường (ISO 14001), chất lượng sản phẩm (ISO 9001), Lotteria có nhiều lợi thế trong xu hướng tiêu dùng mới.

23 năm gắn bó với dải dất hình chữ S, thương hiệu đến từ Hàn Quốc “bỏ túi” lòng tin của khách hàng, sự thấu hiểu thị hiếu cũng như khẩu vị người dùng. Tận dụng lợi thế ấy làm hành trang bước sang thập kỷ mới tại Việt Nam, Lotteria hứa hẹn tạo thêm nhiều dấu ấn với kế hoạch “trẻ hóa” thương hiệu, rót tiền xây nhà máy nhằm chủ động nguyên liệu và tăng chất lượng sản phẩm.

Quyết tâm cùng phát triển với ngành thức ăn nhanh Việt một lần nữa được lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định: “Sau nhiều nghiên cứu, chúng tôi nhận định Việt Nam vẫn là thị trường vô cùng tiềm năng và màu mỡ. Vì vậy, Lotteria sẽ tiếp tục triển khai những kế hoạch quy mô lớn để giữ vững và khẳng định vị thế”.