23 địa phương cho học sinh đến trường

Tính đến ngày 8/10, 23 địa phương trên cả nước cho học sinh trên địa bàn đến trường. Số còn lại kết hợp 2 hoặc 3 phương thức dạy học trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình.

Cụ thể, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 8/10, 23 tỉnh, thành cho học sinh học trực tiếp. 9 địa phương kết hợp dạy trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình tùy vào tình hình thực tế theo vùng và điều kiện dạy học của nhà trường, học sinh.

Trong khi đó, 31 tỉnh, thành tạm dừng cho học sinh đến trường, dạy học theo phương thức trực tuyến kết hợp qua truyền hình.

Tình hình dạy học tại 63 tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

STT Dạy học trực tiếp Kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình Dạy học trực tuyến và qua truyền hình 1 Bắc Giang Bà Rịa - Vũng Tàu An Giang 2 Bắc Kạn Đắk Lắk Bạc Liêu 3 Bình Định Lạng Sơn Bến Tre 4 Cao Bằng Lâm Đồng Bình Dương 5 Điện Biên Ninh Thuận Bình Phước 6 Hà Giang Quảng Nam Cần Thơ 7 Hải Dương Sơn La Đà Nẵng 8 Hải Phòng Thừa Thiên - Huế Đắk Nông 9 Hòa Bình Khánh Hòa Đồng Nai 10 Kon Tum

Đồng Tháp 11 Lai Châu

Hà Nội 12 Lào Cai

Hậu Giang 13 Nam Định

Hưng Yên 14 Ninh Bình

Kiên Giang 15 Phú Thọ

Long An 16 Bắc Ninh

Phú Yên 17 Thái Bình

Quảng Bình 18 Thái Nguyên

Quảng Ngãi 19 Thanh Hóa

Sóc Trăng 20 Tuyên Quang

Tây Ninh 21 Vĩnh Phúc

TP.HCM 22 Yên Bái

Tiền Giang 23 Quảng Ninh

Trà Vinh 24



Vĩnh Long 25



Hà Nam 26



Bình Thuận 27



Cà Mau 28



Quảng Trị 29



Nghệ An 30



Hà Tĩnh 31



Gia Lai

So với hồi cuối tháng 9, số địa phương cho học sinh học trực tiếp hoàn toàn giảm từ 25 tỉnh, thành xuống còn 23. Số tỉnh, thành thực hiện dạy học trực tuyến kết hợp dạy qua truyền hình lại tăng từ 25 lên 31.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, từ đầu năm học 2021-2022, học sinh ở nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM chưa hề được đến trường.

Ở Hà Nội, thành phố dự kiến phủ vaccine mũi 2 cho người dân trong tháng 11 rồi mới xem xét việc cho học sinh đến trường. Hiện tại, học sinh phổ thông đang học trực tuyến còn trẻ mầm non nghỉ học.

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, dự báo đầu tháng 1/2022, học sinh TP.HCM có thể đồng loạt trở lại trường khi được UBND TP.HCM cho phép và các trường đảm bảo bộ tiêu chí an toàn trường học.

Trong khi đó, UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10 đối với học sinh hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An ở xã đảo Thạnh An.

Tuy nhiên, trưa 10/10, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, thông tin học sinh hai trường này vẫn chưa thể đến trường học trực tiếp từ 11/10, có thể lùi lại 1-2 ngày so với kế hoạch.

Ngoài ra, dịch bệnh cũng khiến nhiều địa phương phải thay đổi kế hoạch cho học sinh trở lại trường. Cụ thể, ngày 1/10, Sở GD&ĐT Phú Yên đưa ra hướng dẫn dạy học ở các cơ sở giáo dục trung học, thường xuyên trong tình hình mới, cho phép học sinh một số nơi đến trường.

Đến ngày 3/10, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc sở GD&ĐT, cho hay chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp từ 4/10 như hướng dẫn trước mà tiếp tục dạy học trực tuyến thêm một thời gian.

Tỉnh Kiên Giang cũng lùi thời gian học sinh các cấp đến trường vào ngày 18/10 (thay vì ngày 4/10 như kế hoạch trước đó). Trong thời gian này, học sinh các cấp tiếp tục học trực tuyến và học qua truyền hình.